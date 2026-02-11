Marcos Camino anuncia su retiro de Los Palmeras tras más de 50 años en los escenarios El histórico acordeonista y fundador de la emblemática banda santafesina comunicará este miércoles el fin de su carrera artística.

El acordeonista y fundador de Los Palmeras, Marcos Camino, pondrá fin a su carrera sobre los escenarios tras más de 50 años de trayectoria. El músico formalizaría su retiro este miércoles, marcando el cierre de una era para la cumbia santafesina y la música popular argentina.

Camino fue una figura central en la identidad cultural de la provincia de Santa Fe. A lo largo de su carrera, logró llevar el sonido del acordeón santafesino a escenarios internacionales, con hitos históricos como su actuación en la final de la Copa Sudamericana en 2019 y colaboraciones con artistas de renombre mundial.

El retiro llega en un momento de tensiones internas dentro de la banda, luego de la salida de Rubén «Cacho» Deicas, el histórico cantante de Los Palmeras. Sin embargo, lejos de marcar el final de la agrupación, el retiro de Camino asegura la continuidad de la banda con una nueva dirección.

En los últimos años, el músico impulsó la creación de «Los Palmae», una banda conformada por los hijos de los integrantes originales de Los Palmeras. Sería precisamente su hijo, Marcos Camino Jr., quien asumiría el liderazgo de la banda, tomando las riendas del proyecto que su padre ayudó a construir durante más de medio siglo.

Este traspaso de mando garantiza la vigencia de Los Palmeras como la banda de cumbia más importante del país. La agrupación continuará su legado con el mismo estilo y la misma identidad que Marcos Camino supo imprimirle, llevando el género de la cumbia más allá de las fronteras de Santa Fe y transformándolo en un fenómeno cultural a nivel nacional e internacional.