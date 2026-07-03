Mauro Icardi explotó contra Yanina Latorre: “Si se ocupara de su vida, no sería tan cornuda” Enojado por el las acusaciones de infidelidad a la China Suárez, el futbolista disparó contra la conductora, que dio lugar a Ekaterina Ojeda en su programa.

Envuelto en múltiples polémicas y rumores de infidelidad con una joven modelo, Mauro Icardi se despachó contra Yanina Latorre: “Si se ocupara de su vida, no sería tan cornuda”.

En su programa realizó un móvil con Ekaterina Ojeda, la chica de 25 años que encandiló a la expareja de Wanda Nara. Allí, hablaron de lo sucedido y la joven reveló que Icardi buscó conectar con ella, haciéndole llegar su número de teléfono.

Tras el revuelo mediático generado por la presencia de Ekaterina y fogoneado por la conductora de “Sálvese quien pueda” (América), Icardi estalló y compartió una imagen de Yanina Latorre vestida de payaso, con la siguiente leyenda: “Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”.

Evidentemente, caló profundo este escándalo en una de las parejas más problemáticas del medio artístico y deportivo.

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luego de que Yanina Latorre divulgara que la actriz se volvió a su casa propia en el country San Jorge tras abandonar la “casa de los sueños” que ocupaba con el futbolista, ahora Ekaterina Ojeda confirmó el mal momento de la pareja.

En diálogo con la conductora de “Sálvese quien pueda” (América), la joven de 25 años afirmó que era cierta la data que tenía Latorre: “Sí, sí. Me dieron el teléfono de Icardi, lo tengo. Me avisaron que me iba a escribir, que lo estaba pidiendo. Y tengo entendido que le dieron el mío a él”, reveló.

“No hablamos todavía. Yo no le voy a hablar, pero quizás me hablas. Si pidió mi número por algo debe ser”, agregó. Sumado a ello, sostuvo que Icardi no tiene chances con ella: “No lo vería, no hablaría, no le respondería”.