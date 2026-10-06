Mirtha Legrand recibió el alta y dejó el Sanatorio Mater Dei La conductora, de 99 años, superó un cuadro de infección respiratoria y regresó a su casa este martes.

Este martes a las 17 h, Mirtha Legrand recibió el alta médica del Sanatorio mater Dei tras casi tres semanas internada por un cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, terminó el tratamiento y regresó a su casa.

El último parte médico, emitido el lunes por el director médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe, había anticipado una evolución favorable. “La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, rezaba el comunicado, que también anunciaba un nuevo parte para el miércoles “de no mediar cambios”.

El alta se adelantó a ese cronograma previsto, luego de que el equipo médico evaluara que la conductora reunía las condiciones necesarias para continuar su recuperación fuera del sanatorio.

Vale recordar que la enfermedad de Legrand tuvo dos etapas en septiembre. En una primera instancia, fue atendida por un cuadro gripal que derivó en bronquitis y recibió el alta el domingo 13, con indicación de continuar la recuperación en su casa. Sin embargo, una descompensación respiratoria la obligó a reingresar al Mater Dei el 18 de septiembre.