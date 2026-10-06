El Cuerpo Médico Forense determinó que Pity Álvarez puede continuar con el juicio por homicidio Los peritos consideraron que el músico cuenta con las funciones psíquicas necesarias para comprender y participar del proceso por el homicidio ocurrido en Villa Lugano

El músico Cristian Gabriel “Pity” Álvarez Congiú, de 54 años, está en condiciones de seguir siendo juzgdo en el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, de 36. Por este motivo, el debate se retomará este viernes 9 de octubre en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29.

La conclusión fue alcanzada por peritos del Cuerpo Médico Forense, quienes determinaron que las funciones psíquicas necesarias para comprender el proceso judicial y participar en él se encuentran compensadas.

El informe, de 28 páginas y firmado en disidencia por la defensa de Álvarez, establece que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está en condiciones de continuar afrontando el debate que lleva adelante el tribunal porteño, según publicó Clarín.

Los especialistas señalaron que, al momento de la evaluación, “no se advierten indicadores objetivos y suficientes” que permitan determinar la existencia de una alteración de las facultades psíquicas de una magnitud tal que le impida comprender el sentido y alcance del proceso judicial o ejercer de manera adecuada las facultades que le corresponden desde el punto de vista pericial forense.

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Álvarez es juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.