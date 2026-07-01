Murió el actor y director Santiago Ríos a los 71 años Había nacido en Paraná en 1955 y dedicó gran parte de su vida al teatro, tanto arriba del escenario como en las aulas.

El actor, director y dramaturgo Santiago Ríos murió a los 71 años, según informó la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado oficial.

Nacido en Paraná, Entre Ríos, el 15 de octubre de 1955, Ríos se había formado con reconocidos maestros como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet. Además de su labor como intérprete, desarrolló una sostenida carrera como docente teatral.

En televisión participó de exitosas ficciones como “Los simuladores”, “Casados con hijos”, “Cha, cha, cha”, “Tumberos”, “Son amores”, “ATAV – Argentina, tierra de amor y venganza”, “Los Roldán”, “La niñera”, “Patito Feo”, “Casi ángeles”, “Graduados”, “100 días para enamorarse” y, recientemente, “El mejor infarto de mi vida”, entre muchas otras producciones.

Sobre los escenarios construyó una sólida trayectoria en los circuitos oficial, comercial e independiente, bajo la dirección de figuras como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Integró los elencos de obras como “Los Locos Addams”, “Rey Lear”, “Stefano”, “Sinvergüenzas”, “Marat-Sade”, “Filomena Marturano”, “Extraña pareja” y “Dice mamá que basta”, entre muchas otras.

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En cine también dejó su huella con participaciones en películas como “1978”, “Tiro de gracia”, “Amor a mares”, “La boleta”, “Lucky Luke”, “La furia”, “Corazón iluminado” y “El abismo… todavía estamos”.

Al comunicar su fallecimiento, la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresó sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos, y destacó el legado artístico de un intérprete que desarrolló una carrera de varias décadas en los principales escenarios y producciones audiovisuales del país.