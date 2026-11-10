Murió Marcos Camino, histórico fundador y acordeonista de Los Palmeras El músico santafesino falleció este martes a los 76 años. Fue hallado sin vida en su estudio de grabación, ubicado en la ciudad de Santa Fe.

Marcos Camino, uno de los fundadores del emblemático grupo de cumbia Los Palmeras y máximo referente de la agrupación santafesina, fue encontrado muerto este martes. Según las pericias policiales, el acordeonista de 76 años decidió quitarse la vida en su estudio de grabación ubicado en un domicilio de la calle Alvear al 4900, en el corazón del barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.

El músico se consolidó durante más de cinco décadas como el gran guardián de la identidad sonora de la cumbia santafesina. Como líder y virtuoso del acordeón —instrumento que marcó el sello distintivo de la agrupación—, fundó y condujo a Los Palmeras junto al vocalista Rubén “Cacho” Deicas, llevando el ritmo local hacia escenarios nacionales e internacionales de gran envergadura.

Entre los hitos más memorables de su carrera figura la masiva e histórica presentación de la banda en la final de la Copa Sudamericana en el año 2019, un evento que catapultó el reconocimiento global del grupo y sus clásicos inoxidables como “El Bombón Asesino”, “Olvídala” y “Soy Sabalero”.

El final de una era

La muerte de Camino ocurre en un año de profundas transiciones para la banda. Meses atrás, el emblemático acordeonista había decidido dar un paso al costado y poner fin a su carrera sobre los escenarios debido a cuestiones de edad y salud, un año después de que también se desvinculara Cacho Deicas.

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. Marcos Camino fundó y condujo a Los Palmeras junto al vocalista Rubén “Cacho” Deicas.

Previendo este recambio, el músico había impulsado la continuidad del legado familiar y cultural a través de la creación de “Los Palmae” y el liderazgo de su hijo, Marcos Camino Jr., buscando asegurar que la impronta y la hegemonía de Los Palmeras sigan vigentes para las nuevas generaciones. Su muerte enlutó a la música argentina, aunque su impronta permanecerá indeleble en el cancionero popular.

Si necesitás ayuda o conocés a alguien que la necesita, podés acercarte a cualquiera de los centros de salud, hospitales o efectores médicos de la ciudad o comunicarte telefónicamente y de manera gratuita al número 107, durante las 24 horas, todos los días del año. El llamado es personal, confidencial y anónimo.