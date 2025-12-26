Murió Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure Según informó la banda británica que lidera Robert Smith, el músico falleció a los 65 años luego de una enfermedad

Perry Bamonte, reconocido por su trabajo como guitarrista y tecladista de The Cure, falleció a los 65 años tras atravesar una breve enfermedad. Murió en su casa durante el período navideño.

La banda británica confirmó la noticia este viernes a través de su sitio oficial y destacó el papel fundamental que Bamonte tuvo en dos etapas distintas del grupo: entre 1990 y 2005, y nuevamente desde 2022 hasta la actualidad.

En el comunicado, The Cure lo definió como un músico sereno, apasionado e intuitivo, cuya creatividad dejó una huella profunda en la historia del grupo.

Bamonte comenzó colaborando estrechamente con la banda entre 1984 y 1989, y en 1990 pasó a integrar oficialmente la formación.

Durante más de una década participó tocando guitarra, bajo de seis cuerdas y teclados en discos como Wish, Wild Mood Swings y Bloodflowers, además de grabaciones acústicas y otros álbumes del grupo. En ese período, fue parte de más de 400 shows en vivo.

Su regreso en 2022 sumó otros 90 conciertos, varios de ellos considerados entre los más destacados de la carrera de The Cure, incluyendo el espectáculo The Show of a Lost World, realizado en Londres el 1 de noviembre de 2024.

La banda cerró el mensaje enviando sus condolencias a la familia y expresando el profundo dolor por su partida.