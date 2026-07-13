Murió Sam Neill, inolvidable protagonista de Jurassic Park y actor de Peaky Blinders Este lunes a sus 78 años murió el actor que interpretó a Alan Grant y selló una fama internacional que, por decisión, lo mantuvo alejado de Hollywood. Vivió en Sydney hasta su muerte. En 2022 le diagnosticaron un raro tipo de linfoma que trató con terapias experimentales.

Este lunes a sus 78 años murió el actor Sam Neill, el inolvidable protagonista de Jurassic Park, la franquicia de películas que comenzó en los 90 y se sumó al canon cultural pop de más de una generación. Y, más acá en el tiempo, de otro personaje inolvidable: el inspector Chester Campbell, obsesionado con Thomas Shelby en Peaky blinders.

La noticia fue informada en sus redes sociales por su “whanau”; tal fue la palabra en maorí que los Neill eligieron para contar lo ocurrido. Falleció en Sidney, Australia, donde vivía y donde luchó contra un raro tipo de linfoma. Escribió al respecto en 2022 en las memorias ¿Alguna vez te conté esto? (Did I Ever Tell You This?).

No obstante, su enfermedad estaba controlada gracias a tratamientos experimentales y, de hecho, había remitido. Por eso, su familia expresó que su deceso fue “repentino e inesperado”.

Neill nació en 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, y se mudó a Nueva Zelanda cuando era niño. Su madre era inglesa y su padre un neozelandés que servía en el ejército británico. Sam Neill era su nombre artístico, se llamaba en verdad, Nigel John Dermot. Sin embargo, adoptó el “Sam” ya en la escuela pera diferenciarse de la cantidad de Nigels de su curso.

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Alcanzó el éxito mundial con Jurassic Park en 1993. Pero tampoco fue suyo desde el principio el papel de su vida. Sin embargo, después de tres Indiana Jones, Harrison Ford se cansó de interpretar arqueólogos con sombrero y rechazó a Steven Spielberg, que hace poco confesó en el Happy Sad Confused que la negativa lo había enojado mucho. “Sam Neill estaba disponible y él es Alan Grant. El personaje le pertenece a él”, dijo en esa entrevista.

Sin embargo, Neill quedó en la memoria colectiva de muchos por otros roles. De hecho, ese mismo 1993, se lució con el Alisdair Stewart de El Piano, de Jane Campion y así demostró una versatilidad que lo llevaría a la televisión, donde regaló al implacable inspector Chester Campbell en Peaky Blinders (2013), o al cine independiente con la entrañable comedia Cazando salvajes (2016).