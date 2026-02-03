España investiga a Julio Iglesias por el uso de visados de turista para trasladar a empleadas domésticas El Ministerio de Exteriores abrió una inspección para determinar si hubo irregularidades en los permisos con los que varias trabajadoras de República Dominicana fueron llevadas a España en 2021 para desempeñarse en una de las residencias del cantante, cerca de Marbella.

El ministerio de Asuntos Exteriores de España abrió una inspección de oficio para esclarecer el uso de visados de turista con los que Julio Iglesias trasladó a varias empleadas domésticas desde República Dominicana a España en 2021. La investigación busca determinar si esos permisos, que no habilitan a trabajar, fueron utilizados de manera irregular.

Según reveló el medio español elDiario.es, el procedimiento está en una fase inicial de recopilación de información y apunta a conocer cómo se tramitaron los visados que permitieron el ingreso de las mujeres a una vivienda del artista en Ojén, un pueblo cercano a Marbella.

De acuerdo con la documentación publicada, en julio de 2021 Iglesias envió una carta al consulado español en República Dominicana en la que solicitó ayuda para gestionar los visados de varias personas que describió como “personal interno” y que viajarían temporalmente para atender a su familia. En la misiva, el cantante se comprometía a cubrir alojamiento, alimentación, traslados, seguros y gastos médicos.

Los permisos otorgados fueron visados “Schengen tipo C”, que habilitan estadías de corta duración pero no permiten realizar tareas laborales remuneradas. Sin embargo, tres mujeres que hablaron con el medio español aseguraron que trabajaron como empleadas domésticas una vez en España, sin contrato formal ni alta en la Seguridad Social.

Según esos testimonios, las condiciones laborales incluyeron jornadas superiores a las 12 horas, escasos descansos, restricciones para salir de la vivienda y salarios de apenas unos cientos de euros mensuales, situaciones que serían contrarias a la legislación laboral española.

Desde Exteriores señalaron que la inspección está a cargo de la Inspección General de Servicios, un organismo que puede intervenir de oficio cuando surgen dudas sobre procedimientos administrativos, como en este caso.

El entonces cónsul de España en República Dominicana, Pablo Gómez de Olea, explicó que ese tipo de visado suele utilizarse para traslados temporales de personal doméstico, siempre que se cumplan ciertas condiciones, aunque aclaró que formalmente no habilita a trabajar. También indicó que en estos casos un tercero suele hacerse cargo de todos los gastos.

Una de las mujeres involucradas relató que el trámite fue gestionado íntegramente por personal del entorno del cantante y que, ante las dificultades para obtener un visado laboral, el proceso se encauzó finalmente como un permiso turístico.

La investigación administrativa continúa abierta y, por el momento, no se informó sobre posibles sanciones o responsabilidades, a la espera de las conclusiones oficiales del Ministerio de Exteriores.