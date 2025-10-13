Nico Vázquez habló de la relación con Dai Fernández: “La estoy conociendo” Luego de algunos días entre rumores y con alguna molestia por tener que hablar de su nuevo vínculo, después de la separación de Gimena Accardi, el actor se refirió a su compañera de elenco: “Nos apoyamos mucho en el último tiempo”.

En los últimos días, comenzó a circular el rumor de un romance entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández, compañera de elenco en el musical Rocky, que lo tiene como protagonista. A meses de una comentada separación de Gimena Accardi, el propio Nico salió a aclarar las versiones sobre el vínculo.

El último domingo Vázquez le dijo a Infama (América): “Es algo que no tiene títulos. Es algo de días”, Y siguió: “Estoy divorciado, solo. Cualquier circunstancia en la que me encuentre yo o Gimena, no tenemos por qué dar explicaciones. Los dos estamos solos”.

De este modo, echo por tierra la versión de que la relación con Dai comenzó antes de la separación de Gimena.

“No tengo que blanquear nada, no estoy de novio con ella. Sí, la estoy conociendo. Fuimos compañeros, después pasamos a amigos, mejores amigos, y nos apoyamos mucho en el último tiempo. Ahora nos estamos conociendo desde otro lugar”, detalló Vázquez que, sin buscar blanquear la nueva relación, lo hizo.