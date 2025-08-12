La tucumana Eugenia Rodríguez brilló en La Voz Argentina 2025 y emocionó al público La tucumana Eugenia Rodríguez, de 27 años, volvió a brillar en La Voz Argentina 2025 con una presentación que dejó huella en la etapa de knockouts. En una noche cargada de emociones y talento, su interpretación logró arrancar una ovación de pie del público y el reconocimiento total de los coaches, reafirmando su lugar entre las grandes promesas del certamen.

Ya en las audiciones había demostrado su potencia vocal, pero esta vez deslumbró aún más en una gala especial que contó con Cazzu como asesora del equipo de Luck Ra. Con una performance que combinó fuerza, sensibilidad y un estilo inconfundible, Eugenia consiguió que todo el estudio celebrara su entrega artística.

Al terminar, la conductora Sofi Martínez se acercó a conversar con los familiares y amigos que la alentaban con carteles, vinchas y cánticos. El momento se volvió aún más emotivo cuando la joven se unió al festejo y se fundió en abrazos con cada uno de ellos, visiblemente emocionada.

Consultados sobre por qué Eugenia merece seguir en la competencia, una de sus amigas respondió sin titubear: “Además de que es talentosísima, es una gran persona y compañera. Siempre está para acompañarnos y ayudarnos. La queremos muchísimo”.

Con esta actuación, Eugenia se consolida como una de las candidatas más fuertes de La Voz Argentina 2025, llevando en alto el nombre de Tucumán y cautivando a todo el país con su voz y su carisma.