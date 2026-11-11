Cientos de fanáticos despidieron a Marcos Camino en una jornada cargada de emoción Familiares, músicos y cientos de fanáticos participaron del último adiós al histórico integrante de Los Palmeras en El Molino Fábrica Cultural.

Una multitud se acercó este miércoles a despedir a Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, durante el velatorio realizado en El Molino Fábrica Cultural de la ciudad de Santa Fe. La ceremonia se desarrolló entre las 15 y las 18, en un espacio dispuesto para recibir a familiares, amigos, músicos y seguidores del artista, fallecido el martes a los 76 años.

La decisión de trasladar la despedida a las instalaciones de El Molino Franchino, ubicado en bulevar Gálvez y Pedro Vittori, respondió a un pedido de la familia y a la necesidad de contar con un lugar que pudiera recibir a la gran cantidad de personas que se acercaron a rendirle homenaje. Desde antes del comienzo del velatorio, una extensa fila de admiradores aguardaba para ingresar y despedir al músico.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo con la llegada del colectivo oficial de Los Palmeras, en el que arribaron los integrantes de la agrupación junto a su actual cantante, Pablo David López.

“Nos golpeó muchísimo, nos dejó con un dolor inmenso en el alma, pero Marcos se merece una despedida como era él: bien arriba y rodeado del cariño de su gente”, expresó el vocalista.

La muerte del músico se produjo el martes en su estudio de grabación, ubicado en un domicilio de barrio Candioti Norte. Según la información policial, su cuñada alertó a los servicios de emergencia luego de advertir que había ingresado al lugar y no había vuelto a salir. Al arribar, los efectivos constataron su fallecimiento.

El fallecimiento de Camino se produjo meses después de que anunciara su retiro de los escenarios por cuestiones de edad y salud. Su salida había marcado otro capítulo en los cambios que atravesaba la formación, luego de la desvinculación de Deicas, ocurrida un año antes.

Tras el velatorio, el cortejo fúnebre tenía previsto pasar por el Cementerio Municipal y continuar hacia el Club Atlético Colón, donde los hinchas sabaleros fueron convocados para recibir sus restos desde las 18 y participar del último responso en el playón de la institución.