Cacho Deicas despidió a Marcos Camino: “Un compañero de la vida” El cantante publicó un mensaje en sus redes sociales para despedir al acordeonista, con quien compartió décadas de trayectoria en Los Palmeras.

Rubén “Cacho” Deicas despidió a Marcos Camino, su histórico compañero en Los Palmeras, con un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que recordó las décadas que compartieron al frente de la emblemática agrupación santafesina y expresó sus condolencias a los familiares y seguidores del músico, fallecido este martes a los 76 años.

“Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió el cantante al comienzo de su publicación.

En el mensaje, Deicas se refirió a Camino como “un compañero de la vida” y manifestó su acompañamiento a los seres queridos del acordeonista.

“Con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza”, expresó.

El cantante cerró su despedida con una breve frase: “Que en paz descanses, Marcos”.

La despedida pública se produjo después de un período de tensiones entre los dos principales referentes históricos de Los Palmeras. Las diferencias comenzaron a hacerse públicas en enero de 2025, cuando Deicas sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que lo obligó a interrumpir sus presentaciones y afrontar un proceso de recuperación.

En ese contexto, surgieron cuestionamientos y cruces entre el entorno familiar del cantante y Camino por las dificultades de comunicación durante la rehabilitación. Aunque en febrero de ese año ambos protagonizaron un encuentro en el que se abrazaron y parecieron acercar posiciones, la relación volvió a deteriorarse. En junio, la banda anunció el inicio del proceso de disolución de la sociedad con Deicas, una decisión que terminó de formalizarse meses después. Cada uno conservó el 50% de los derechos sobre la marca Los Palmeras.

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Camino continuó al frente de la agrupación hasta que en febrero de 2026 anunció su retiro de los escenarios por cuestiones de edad y salud. Deicas, por su parte, inició una etapa artística como solista.