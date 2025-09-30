Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron que esperan su primer hijo La pareja anunció la noticia con un tierno video en sus redes.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron que esperan a su primer hijo. En redes sociales compartieron un conmovedor video.

“Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en una publicación conjunta junto a un video en el que cuentan que serán papás.

Tal como se pudo ver en la grabación, Oriana mostró las primeras imágenes de la ecografía, compartió el sonido del latido del corazón y dejó ver cómo le crece la panza.

“Vamos a ser papás”, susurró al final de la grabación, al tiempo que se besaba con su marido.