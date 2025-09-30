Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro 2025 en una gala cargada de emoción La televisión argentina tuvo su gran noche este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero, donde se entregaron los Premios Martín Fierro 2025. Con la conducción de Santiago del Moro y la apertura a cargo de Luis Ventura, presidente de APTRA, la gala reunió a las máximas figuras de la pantalla chica y distinguió a los programas y artistas más destacados de la temporada 2024.

El último lunes se desarrolló el evento más importante de la televisión argentina: la entrega de los Premios Martín Fierro 2025. Con la conducción de Santiago del Moro, que se llevó la estatuilla de Oro, la ceremonia tuvo lugar en el Hotel Hilton de Puerto Madero con la participación de las figuras de la pantalla chica y otros ámbitos.

Entras las personalidades distinguidas por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) estuvo Mirtha Legrand, que se alzó con el premio Leyendas.

La señal más ganadora de la noche fue Telefe, con un total de 14 estatuillas, encabezadas por el éxito de Margarita, que se alzó con cuatro galardones, incluido el de Ficción y Revelación para la joven Lola Abraldes. Además, el canal sumó reconocimientos para Gran Hermano 2024 y Bake Off Famosos.

Por su parte, América y El Trece compartieron el segundo puesto con seis premios cada uno. América celebró con LAM, Pasó en América y DDM, mientras que El Trece lo hizo con Telenoche, Ahora caigo y la ficción Iosi, el espía arrepentido, premiado en los rubros actuación y guion.

MIRA TAMBIÉN Detuvieron nuevamente a Morena Rial

Santiago del Moro fue el encargado de abrir el sobre que revelaba su propio nombre como gran ganador de la noche: Martín fierro de Oro.

“Es el premio al laburo. A levantarme todos los días a las 4.45 de la mañana. A creer en mí”, dijo. La gala tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando Por su parte, Mirtha Legrand recibió el premio Martín Fierro Leyenda de la televisión en manos del presidente de Aptra, Luis Ventura.

“Muchas gracias, qué emoción. Dios mío, no sabía nada de todo esto. Me tomó por sorpresa. Empezamos en un saloncito chiquito y ha ido creciendo. Cuando digo que le he dado mi vida a esta profesión es cierto”, dijo La Chiqui.

MIRA TAMBIÉN Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarían en diciembre

Seguido, Mirtha hizo una solicitud especial: “Les quiero pedir por favor que cuando aparezcan las personas que ya no están, hagamos un esfuerzo y nos pongamos de pie”.

El momento “in memorian” dedicado a las figuras del espectáculo argentino que fallecieron en los últimos doce meses incluyó al periodista Jorge Lanata, al actor u humorista Antonio Gasalla, a la actriz Alejandra Darín y también a los actores Alberto Martín y René Bertrand.

La lista completa de Premios Martín Fierro 2025

MIRA TAMBIÉN Terminó el juicio contra Andrea del Boca por Mamá Corazón: la actriz fue absuelta

Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro

1. Ficción: Margarita (Telefe) – Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte

2. Periodístico: LAM (América) – Ángel de Brito

3. Humorístico / De actualidad: Pasó en América (América) – Sabrina Rojas y Augusto Tartufoli

4. Deportivo: Copa América (Telefe) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

5. Noticiero diurno: El noticiero de la gente (Telefe) – Germán Paoloski y Milva Castellini

6. Noticiero nocturno: Telenoche (El Trece) – Nelson Castro y Dominique Metzger

7. Interés general: Susana Giménez (Telefe) – Susana Giménez

8. Musical: Planeta 9 (El Nueve) – Edith Hermida y Maia Chacra

9. Magazine: DDM (América) – Mariana Fabbiani

10. Cultural / Educativo: Argentina de película (América) – Teté Coustarot

11. Entretenimientos: Ahora caigo (El Trece) – Darío Barassi

12. Big Show: Bake Off Famosos (Telefe) – Wanda Nara, Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular.

13. Reality: Gran Hermano 2024 (Telefe) – Santiago del Moro

14. Gastronomía: Qué mañana! (El Nueve) – Mariano Peluffo

15. Viajes / Turismo: Resto del mundo (El Trece) – Federico Bal

16. Programa de servicios: ADN Buena Salud (Televisión Pública) – Milton Dan y Mariana Kersz

17. Jurados: Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos – Telefe)

18. Branded Content: El gran bartender (Gancia – Diego Poggi – Telefe)

19. Labor en conducción femenina: Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe)

20. Labor en conducción masculina: Santiago del Moro (Gran Hermano – Telefe)

21. Labor periodística femenina: Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve)

22. Labor periodística masculina: Rodolfo Barili (Telefe Noticias – Telefe)

23. Cronista / Movilero: Oliver Quiróz (A la tarde – América)

24. Panelista: David Kavlin (Todas las tardes – El Nueve)

25. Actriz protagonista de ficción: Isabel Macedo (Margarita – Telefe)

26. Actor de reparto: Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)

27. Actriz de reparto: Julia Calvo (Margarita – Telefe)

28. Revelación: Lola Abraldes (Margarita – Telefe – personaje: Daisy)

29. Labor humorística: Peto Menahem (La noche perfecta – El Trece)

30. Autor / Guionista: Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós, Daniel Burman y Sergio Dubcovsky (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)

31. Director de no ficción: Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024 – América)

32. Aviso publicitario: Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia GUT

33. Producción integral: Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – El Nueve)