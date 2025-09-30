Detuvieron nuevamente a Morena Rial La hija del periodista se encuentra otra vez en el ojo de la tormenta. Qué dijo Jorge Rial luego de que se difunda la foto de su hija.

Morena Rial, hija del periodista y conductor Jorge Rial, volvió a ser detenida por incumplir las medidas judiciales dictaminadas en su excarcelación por el robo cometido en la localidad bonaerense de Villa Adelina. El Juzgado Nacional de Rogatorias ordenó que la joven de 26 años sea nuevamente arrestada porque, según explicó su defensor Alejandro Cipolla a Noticias Argentinas, “no asistió al psicólogo”, una de las normas de conducta que debía cumplir.

Además, de acuerdo al documento la influencer no justificó las ausencias de las semanas del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre, a la vez que hay faltas de constancias de empleo.

Otras de las condiciones era la prohibición absoluta para salir del país y permanecer en el domicilio que declaró ante la Justicia, la casa de su hermana Rocío en el barrio porteño de Colegiales.

El fiscal Patricio Ferrari le ordenó acudir cada 15 días a la Secretaría o juzgado que corresponda, no puede mantener contacto con ninguno de los otros implicados, informar a la sede fiscal el teléfono propio cuya geolocalización debe permanecer activa, acreditar medios propios de subsistencia.

La palabra de Jorge Rial tras la nueva detención de su hija

Jorge Rial habló de la nueva detención de su hija Morena Rial, en el marco de la causa en la que está imputada por formar parte de una banda que entraba a robar en casas vacías del partido de San Isidro.

“No es la primera vez que voy a hablar de este tema, es distinto esta vez… Todos mis compañeros están angustiados… Les quiero decir algo tranqui, relax chicos, estoy acá, en el lugar que tengo que estar. Soy un tipo que hace 40 años que pongo la cara en los medios. Y soy lo que ven. Y saben absolutamente todo de mi vida. Me vieron nacer en los medios, vieron nacer a mis hijas, vieron mis separaciones, mis peleas, mis éxitos, mis fracasos…”, señaló Rial.

“Acaban de detener… en realidad le acaba de revocar la detención domiciliaria a mi hija. Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, que es un beneficio, hay que respetar las nombras y las reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames”, siguió.

“La Justicia es igual para todos. Y mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene ni los pido”, afirmó.

“Obviamente que me duele tener a mi hija en esa situación, ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas. Mi hija tenía otras alternativas, muchísimo mejores. Tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad, del estudio…. Y eligió el camino el camino que no tiene nada que ver conmigo, con mi hija Rocío, con mi familia… Ella tomó ese camino, y es grande, tiene 27 años. Y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos”, analizó Rial.

“Ella tomó esta decisión, no la pude torcer. Seguramente tengo cierta incapacidad. Pero bueno, ella tenía que cumplir ciertas reglas, como cualquier ciudadano. Mi hija no tiene coronita. Me gustaría que le pida perdón a quienes les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Hablé con ella, está llorando, obviamente me duele como padre…”.

Luego, hizo mención al hijo de Morena Rial, Amadeo: “Mi nieto está bien, está hermoso. Hoy fue al médico… ¡Está hermoso! El año que viene va a ir a un jardín maternal, está con Rocío, que está haciendo un laburo enorme. También estoy yo cuidándolo, también con mi pareja María (del Mar Ramón). Es un bebé feliz. Eso es lo que importa hoy”. “Ojalá esto le sirva para entender que lo que hizo está muy mal. Ojalá que cuando salga de esta pesadilla sea una mejor mujer”, cerró Rial.