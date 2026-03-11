Rambo tendrá una precuela: Noah Centineo interpretará al joven soldado La nueva película explorará los orígenes de John Rambo durante la guerra de Vietnam. La historia buscará profundizar en los traumas y experiencias que marcaron al icónico personaje antes de los hechos de Rambo: Primera sangre.

Sylvester Stallone, uno de los nombres más emblemáticos del cine de acción, regresará al universo de John Rambo, aunque esta vez sin interpretarlo. La saga tendrá una precuela titulada John Rambo, donde Stallone participará únicamente como productor.

El papel del famoso soldado será asumido por Noah Centineo.

La película ya comenzó a rodarse en Bangkok y estará dirigida por Jalmari Helander. El proyecto buscará mostrar los orígenes del personaje y explicar cómo surgieron los traumas y habilidades que luego marcarían su historia.

La trama se desarrollará antes de los hechos de Rambo: First Blood, la película que introdujo al personaje en 1982. En esta nueva producción se explorará la etapa formativa del protagonista durante la Vietnam War.

Noah Centineo.

A diferencia de las cinco películas anteriores, en las que Stallone también participó como actor, guionista o director, en esta ocasión su función será solo la de productor ejecutivo.

Aunque algunos detalles todavía no se difundieron, se espera una mirada más realista y cruda sobre la guerra. Temas como la supervivencia, la resiliencia y la pérdida de la inocencia estarán en el centro del relato.

Por primera vez en la historia de la saga, Stallone deja el rol principal a un actor más joven. Centineo será el encargado de interpretar a Rambo en sus primeros años como soldado.

Este cambio recuerda a lo que ocurrió en la saga de Creed, donde Stallone también cedió protagonismo a una nueva generación de personajes. Además de Centineo, el reparto contará con Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White y Tayme Thapthimthong.

La saga comenzó en 1982 con Rambo: First Blood y terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial. Las cinco películas recaudaron más de 800 millones de dólares en taquilla y consolidaron a Rambo como uno de los personajes más representativos del cine de acción.

El personaje fue retratado como un veterano de Vietnam marcado por la violencia, la soledad y las secuelas emocionales del conflicto, reflejando la realidad de muchos excombatientes que tuvieron dificultades para reintegrarse a la vida civil.

Con el tiempo, la franquicia también generó debates sobre la representación de la violencia y el trato a los veteranos. Además, su éxito dio lugar a cómics, videojuegos e incluso series animadas.

Con esta precuela, los responsables buscan profundizar en los traumas y experiencias que moldearon al personaje.

El estreno está previsto para 2027.