Pimpinela vuelve a Tucumán: quedan las últimas entradas para su innovador show “Noticias del Amor” Tras el rotundo éxito y el sold out logrado en 2025, el icónico dúo de Lucía y Joaquín Galán regresa a la provincia el próximo 2 de mayo. Se presentarán en el Palacio de los Deportes con una propuesta conceptual única y los tickets ya están a punto de agotarse.

La fiebre por Pimpinela no se detiene en el norte argentino. Luego de haber brindado un show sin precedentes y a sala llena durante el 2025, el legendario dúo musical confirmó su regreso a Tucumán en el marco de su Gira Argentina 2026.

La cita obligada para los fanáticos será el próximo 2 de mayo en el Palacio de los Deportes. Desde la organización advirtieron que ya rige el alerta de “últimas entradas”, las cuales continúan a la venta a través de la plataforma oficial www.tuentrada.com.

Un noticiero diferente: el concepto detrás del show

En esta oportunidad, Pimpinela no trae un recital tradicional. Su nueva gira, bautizada “Noticias del Amor Tour 2026”, se presenta como una verdadera experiencia conceptual.

Con una puesta en escena totalmente innovadora, Lucía y Joaquín Galán se pondrán en la piel de presentadores de un noticiero muy particular. Desde ese formato televisivo, el dúo invitará al público a revisitar sus más grandes éxitos, explorando y analizando cómo han evolucionado el amor, los vínculos y las relaciones de pareja a lo largo de las últimas décadas.

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Una gira nacional con éxito arrollador

El desembarco en Tucumán forma parte de un recorrido que viene arrasando en las taquillas de todo el país. La Gira Argentina 2026 tuvo un inicio inmejorable el pasado 10 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, donde colgaron el cartel de localidades agotadas.

Ese sold out en la costa atlántica marcó el termómetro de lo que sería el resto del tour. Tras hacer vibrar a multitudes en ciudades como Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Juan, Pimpinela llegará a suelo tucumano para reencontrarse con el calor de su público norteño.

El broche de oro de esta extensa y exitosa gira nacional ya tiene fecha y lugar: será con un gran cierre el 18 de octubre, coincidiendo con el Día de la Madre, en el imponente Movistar Arena de Buenos Aires.