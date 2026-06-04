Rocío Igarzabal habló de abuso: “Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años” La actriz contó en sus redes sociales que fue abusada en su infancia por parte de alguien cercano. Eligió el día de la Ni una menos para convertir su historia en un mensaje colectivo

En el marco de Ni Una Menos, Rocío Igarzabal rompió el silencio y contó el infierno que vivió cuando era una niña. La actriz y cantante, conocida por su paso por Casi Ángeles, reveló en sus redes sociales que fue víctima de abuso sexual cuando tenía cinco años.

La primera imagen que Igarzábal subió a su cuenta de Instagram muestra una foto de ella de pequeña, con el pelo rubio y una sonrisa amplia. El texto que la acompaña dice: “Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años. Por alguien que decía cuidarme. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo 5 años”.

En una segunda foto, se la ve a ella con alas de hada rosadas, y el relato, sigue: “Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo”. En la siguiente placa, escribió que hoy al verse en esas fotos del pasado siente “un inmenso dolor, una ira… impotencia y mucha, pero mucha angustia”

“Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se las arrancaron”, denunció este miércoles 3 de junio.

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Por eso, que consideró que “hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha. Nunca nos cansemos de luchar”.

Sobre la publicación, Igarzábal agregó: “Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. #niunamenos”.