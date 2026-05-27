En la gran noche de Milo J, todos los ganadores de los Premios Gardel Milo J se quedó con el Gardel de Oro y se destacó en varias categorías.

La música argentina tuvo este martes su gran noche con una nueva edición de los Premios Gardel, que volvió a reunir a artistas de distintos géneros y generaciones. La ceremonia se realizó en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, con organización de Capif y transmisión de TNT y HBO Max.

El gran protagonista de la edición 2026 fue Milo J, que se quedó con el Gardel de Oro y cerró una noche de fuerte consagración artística. El reconocimiento mayor llegó por La vida era más corta, disco que también fue elegido Álbum del Año.

El joven músico de Morón subió al escenario emocionado y agradeció a su familia, a su equipo de trabajo, a sus músicos y a quienes acompañaron el proceso del álbum. En su discurso, remarcó el impacto personal que tuvo ese material en su vida y dejó una de las frases más sentidas de la noche: “Quiero que sepan que me salvaron la vida, de una u otra manera”.

Milo J también se destacó en varias categorías. “Niño” fue elegida Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Canción de Folklore. Además, “Luciérnagas”, su colaboración con Silvio Rodríguez, ganó como Mejor Canción de Autor; “Olimpo” fue reconocida como Mejor Canción Urbana; “Gil”, junto a Trueno, se impuso como Mejor Canción de Hip Hop/Rap y Mejor Colaboración Urbana; y 166 (Deluxe) retirada fue elegido Mejor Álbum Urbano.

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La ceremonia también dejó otros nombres fuertes entre los ganadores. Lali obtuvo el premio a Mejor Álbum Artista Pop por No vayas a atender cuando el demonio llama y, junto a Miranda!, ganó Mejor Canción Pop por “Mejor que vos”. Marilina Bertoldi fue reconocida en rock por Para quién trabajas vol. I, mientras que Divididos se llevó el premio a Mejor Álbum Grupo de Rock por Divididos.

En una de las categorías más resonantes, “In the City”, la colaboración entre Charly García y Sting, ganó como Mejor Canción de Rock y también como Mejor Colaboración. Ca7riel & Paco Amoroso sumaron premios con “#Tetas”, elegida Mejor Canción Pop Rock, y con Papota, reconocido como Mejor Álbum Pop Alternativo y Mejor Videoclip Largo.

Nathy Peluso fue distinguida por Malportada como Mejor Álbum Artista Tropical/Cumbia. Cazzu ganó en Música Global con Latinaje. Trueno obtuvo el premio a Mejor Álbum de Hip Hop/Rap por EUB Deluxe y también fue reconocido por Trueno – Red Bull Symphonic, elegido Mejor Álbum en Vivo.

Entre otros rubros, Turf ganó Mejor Álbum de Pop Rock por Polvo de estrellas; A.N.I.M.A.L se impuso en Rock Pesado con Legado; Leonchalon ganó en Reggae/Ska por La Respuesta; Luck Ra se quedó con Mejor Álbum de Cuarteto por Que sed y también ganó Mejor Canción de Cuarteto junto a Miranda! por “Tu misterioso alguien”.

El folklore también tuvo su lugar destacado. Maggie Cullen fue premiada por Décimas como Mejor Álbum Artista de Folklore; Flor Paz ganó Mejor Álbum Folklore Alternativo por 89; y Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea se quedaron con Mejor Álbum Grupo de Folklore por FAlklore Vol. 1 y 2.

En tango, Ariel Prat ganó Mejor Álbum Artista de Tango por Pratanguero: 4º Esquina Final, mientras que el Quinteto Negro La Boca, junto a León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso, obtuvo el premio a Mejor Canción de Tango por “La Marcha de la Bronca”.

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La edición 2026 de los Gardel tuvo 53 categorías y buscó reflejar la amplitud de la escena musical argentina actual: del pop al rock, del folklore al tango, de la música urbana al cuarteto, la cumbia, la electrónica, el jazz y la música infantil. También hubo un premio a la trayectoria para Los Nocheros.