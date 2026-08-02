Rosalía pidió disculpas en Buenos Aires tras la polémica por el Mundial Durante su presentación en el Movistar Arena, la artista española habló sobre el malentendido generado en redes sociales tras la final de la Copa del Mundo. Reconoció su error y destacó el amor intacto que siente por el público de nuestro país.

La cantante Rosalía volvió a referirse a la polémica que protagonizó días atrás por un video compartido en sus redes sociales y eligió hacerlo frente a miles de fanáticos durante su primer recital en el Movistar Arena de Buenos Aires. En los primeros minutos del espectáculo, la artista española pidió disculpas públicamente y afirmó que Argentina fue el país que impulsó su carrera fuera de España.

El conflicto se había originado tras la final del Mundial 2026, cuando la estrella internacional reposteó en su cuenta de TikTok un video de la influencer Mia Khalifa en el que se burlaba de la Selección Argentina mientras sonaba la canción La Perla. La publicación generó un fuerte rechazo, lo que motivó a Rosalía a eliminar el contenido rápidamente y difundir un primer mensaje de disculpas.

Sin embargo, durante su show en territorio porteño, decidió abordar el tema cara a cara con sus seguidores, con sinceridad y un tono distendido. “Madre mía, qué lío el otro día. Yo estaba scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le di un reposteo ahí”, expresó ante la multitud. Inmediatamente, reconoció su equivocación: “Tremenda cagada. Nunca fue mi intención. Me hizo fatal lo ocurrido”.

Un vínculo especial con el público argentino

Tras las disculpas, Rosalía recordó su primera visita a la Argentina en 2019, cuando formó parte de la grilla del festival Lollapalooza. Según detalló, aquella presentación marcó un antes y un después en su trayectoria artística. “Fue aquí donde sentí por primera vez que lo había conseguido fuera de España”, explicó, e incluso cantó a capela unos versos de Pienso en tu mirá, acompañada por el público.

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La intérprete aseguró que ese recuerdo la hizo reflexionar sobre la reciente controversia, dejando en claro su cariño hacia el país. “¿Cómo yo podía tener un sentimiento negativo hacia un lugar que me ha hecho lo que soy? En verdad es el lugar que me ha guiado adonde estoy hoy”, reflexionó la artista.

Además, se tomó unos instantes para elogiar a sus fanáticos locales: “Siempre he dicho que sois el mejor público que hay en la Tierra. Siempre cantáis todas las canciones y os implicáis de una manera increíble”.

Antes de dar paso al repertorio musical, Rosalía buscó despejar cualquier tipo de dudas sobre sus sentimientos. “Quiero que sepáis que mi amor por este país sigue igual, intacto como el primer día. Vengo con muchísimo cariño, con mis canciones y con unas ganas inmensas de entregaros todo. Gracias por no dejarme caer nunca”, concluyó. Sus palabras fueron selladas con una ovación generalizada y un cántico unánime con su nombre que dio inicio a la gran noche.