Santiago Maratea anunció el cierre de su cuenta de Instagram Santi informó sobre su decisión a través de un video que publicó en redes sociales y explicó, entre otros motivos, que no desea “usar” sus recursos “para venderles el nuevo queso con 40 gramos de proteína”. De este modo, puso fin a una historia de diez años y tres millones 400 mil seguidores.

El ahora “ex” influencer Santiago Maratea sorprendió al anunciar el cierre de su cuenta de Instagram, después de diez años. Lo informó con un video que publicó en esa red social en el que explicó el motivo principal. “Hace un tiempito que me di cuenta de algo y es que no quiero ser más influencer. No quiero vender más pistacho”, afirmó Santi en la publicación en la que da cuenta de que al inicio de la aventura, “ni siquiera existía la palabra influencer. Solo éramos algunas personas que empezamos a mostrar nuestra vida en internet”.

Si bien indicó que tuvo “un trabajo muy privilegiado”, el asunto también tuvo sus complicaciones: “Mi paso a la adultez fue bastante público y en todo ese proceso vieron mis aciertos, mis papelones, mis cambios, mis contradicciones, mis quilombos, mis campañas, mis momentos buenos y momentos malos”.

“No es que voy a suspender la cuenta, esto no es un bait, no es una estrategia de marketing de nada. Simplemente voy a eliminar mi cuenta”, sostuvo sobre su decisión de termina con una historia de tres millones 400 mil seguidores.

Seguido, detalló que el plan no era “ir a vivir al bosque” y tampoco “porque estoy enojado con Instagram. De hecho, todo lo contrario, yo a esta cuenta le debo una de las etapas más lindas de mi vida”.

Pero avisó que, pese a “no tener nada en contra”, no quiere “usar” sus recursos “para venderles la nueva Coca-Cola sin cafeína o el nuevo queso con 40 gramos de proteína”, solo que esa etapa ya pasó.

Seguido, Maratea explicó: “Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo y a construir mi fundación que se encargará principalmente de lo que es salud infantil”. Por ello, ya está activo en la cuenta de la fundación.

“Seguramente, algún día la cuenta sea pública. Cualquiera de ustedes está invitado, pero quiero que sea una elección”, adelanto.



