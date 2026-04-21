Piden inhabilitar a Santiago Maratea por manejar con el celular y sin cinturón La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó suspender su licencia tras la difusión de imágenes donde se lo ve conduciendo de forma imprudente. Advierten por el riesgo de estas conductas, sobre todo en redes sociales.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidió la inhabilitación de la licencia de conducir de Santiago Maratea luego de que se viralizara un video en el que se lo observa manejando mientras usa el celular y sin llevar puesto el cinturón de seguridad.

Las imágenes fueron publicadas por el propio influencer en sus redes sociales y generaron una fuerte repercusión. En el video, Maratea incluso ironiza sobre la situación: “Alguno seguro me va a decir: «Santiago, no deberías subir un video mientras manejás», y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”.

Santiago Maratea por sobre la ley, para sorpresa de nadie. Maneja su descapotable filmándose en modo selfie, a velocidad por lo que parece una autopista y SIN USAR (según se podria ver en el video) CINTURON DE SEGURIDAD. MIRA TAMBIÉN Apartaron al juez que debía definir el pedido de detención contra “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino Tranqui… total en Argentina no pasa nada ��

pic.twitter.com/osOnKfpiH7— NataRod (@Miss_Peruu)

April 21, 2026





Desde el organismo nacional señalaron que se trata de conductas expresamente prohibidas por la Ley Nacional de Tránsito (24.449) y advirtieron que implican un riesgo alto, ya que reducen la atención al volante y aumentan significativamente la probabilidad de siniestros viales.

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Según datos del Observatorio Vial, el uso del celular es actualmente el principal factor de distracción al conducir. En Argentina, su incidencia viene en aumento y alcanza hasta el 25% de los conductores en algunos corredores, con fuerte impacto en autopistas.

Además, remarcaron que la exposición de este tipo de conductas en redes sociales, especialmente por parte de figuras con millones de seguidores, contribuye a su naturalización y puede influir negativamente en conductores jóvenes o con poca experiencia.

Ante esta situación, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación a la jurisdicción correspondiente. En caso de avanzar la medida, Maratea deberá someterse a nuevas evaluaciones para recuperar su licencia y acreditar nuevamente su aptitud para conducir.