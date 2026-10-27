Sergio Dalma llega a Tucumán: fecha, lugar y entradas para el show de la gira Ritorno a Via Dalma

Sergio Dalma vuelve a Argentina y Tucumán es una de sus paradas. El artista español, con más de 36 años de carrera y cuatro millones de discos vendidos, se presenta el 6 de noviembre en el Teatro Mercedes Sosa en el marco de su gira Ritorno a Via Dalma.

El show es una revisita al universo musical que lo consagró: los grandes clásicos de la canción italiana interpretados en español, el mismo proyecto que hace 15 años revolucionó el panorama musical con su álbum Via Dalma, superando las 300.000 copias vendidas. Ahora, con Ritorno a Via Dalma —su disco número 23—, Dalma recorre canciones de autoras como Mina, Laura Pausini, Zucchero y Nek, entre otros, en un espectáculo que atraviesa décadas y estilos.

La gira recorre cinco ciudades del país: Rosario (30 de octubre), Córdoba (1 de noviembre), Buenos Aires (4 de noviembre), Tucumán (6 de noviembre) y Mar del Plata (10 de noviembre).

Las entradas para el show en el Teatro Mercedes Sosa ya están disponibles en entradas.teatromercedessosa.com.ar/Espectaculo/Ver/791

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