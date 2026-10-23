Julieta Prandi habló por primera vez tras su separación de Emanuel Ortega La modelo regresó de Brasil y se enfrentó a la prensa. Admitió que se siente triste, se refirió a los motivos por los que tomó distancia de su flamante esposo y se refirió a las mujeres vinculadas a su ex.

Julieta Prandi se separó hace ya dos semanas de su exmarido, Emanuel Ortega, a 27 días de su boda. En su regreso de Brasil, destino que había elegido para pasar su luna de miel y a donde terminó yendo con un amigo, enfrentó a la prensa que la esperaba.

De acuerdo a lo que publicó La Nación, al aterrizar en Buenos Aires, fue interceptada por las cámaras de LAM (América TV), y se explayó sobre lo sucedido y sus sensaciones. “Estoy triste”, admitió y continuó: “Era parte de nuestro plan porque nos íbamos de luna de miel. Yo tenía guardados estos días en la radio de mis vacaciones. Necesité estos días para encontrarme. Me tomé una semana para mí. Sebas –su mejor amigo, con quien compartió parte del viaje– se pudo quedar tres días y después me quedé sola”, comenzó a contar sobre las razones de su viaje relámpago.

Sobre el posteo en Instagram con el que anunció la separación, dijo: “Mi posteo, no sé por qué le dan tanta importancia, como si fuese el ojo de la tormenta. Es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir. Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro, y yo no voy a ser la excepción; me casé enamorada”.

“A veces pasan cosas en la vida que tuercen el destino de las personas, y acá estamos. No me esperaba esto, pero no me interesa hablar mal de Emanuel. Más allá de lo que pasó últimamente, somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años, que nos amamos mucho y nos acompañamos un montón los dos, tanto en la luz como en la sombra. A veces las dos personas que están en una pareja pueden buscar o querer cosas diferentes, y creo que es lo que nos pasó”, agregó sobre los motivos por los que concluyó la relación.

MIRA TAMBIÉN Candela Arizaga pidió que levanten la perimetral a Facundo Moyano

“Fue una relación hermosa, lo amé mucho, lo respeté y lo cuidé, y viceversa. Después de todo lo que viví, quería total sinceridad”, agregó al respecto y confirmó que “es irreversible”.

Prandi decidió terminar con los rumores y aclarar: “Escuché que dijeron que había un acuerdo tóxico. Cada pareja es un mundo, pero de tóxico no tenía nada. Nunca le prohibí ni él me prohibió nada a mí. Lo único que teníamos como acuerdo tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca. De eso se trataba”.

El cronista de LAM también le consultó sobre si había hablado o pensaba mantener una conversación con Emanuel. “Todavía no pudimos hablar, pero obviamente lo vamos a hacer; hay muchas cosas que resolver. Nos casamos hace un mes y vivimos juntos hace cinco años. Pero desde el respeto y el cariño, el cariño va a estar siempre para él, para sus hijos a los cuales adoro y son parte de mi familia, y para sus padres”, se sinceró ella.

Con relación a Mariana Marx y a Josefina Lynch, mujeres vinculadas a Ortega sentimentalmente, manifestó. “No tuvo nada que ver con lo que pasó. La conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo, no tuvimos ningún entredicho, tuvimos una charla normal del libro, no sé qué de mi historia, y punto. Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa”, explicó sobre la primera de ella.

Con respecto a Lynch, la joven ex de Joaquín Levinton, con quien también fue vinculado Ortega, dijo: “La escuché hablar. Fue tan clara y tan detallista con el descargo que hizo que, de hecho, me terminé enterando de que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”.

A su vez, destacó que parecía que la cantante “tenía muchas ganas de salir a dar detalles”. De esa manera, dejó entrever que aquella grabación habría sido el detonante de la ruptura, ya que, según sus propias palabras, se rompió el acuerdo de la honestidad.

MIRA TAMBIÉN AHYRE llega a Tucumán con su gira FARO: cuándo es el show y dónde comprar entradas

Para finalizar, la conductora expresó: “Somos todos adultos. Cada uno toma sus decisiones y las decisiones tienen sus consecuencias”.