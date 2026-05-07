Sabrina Rojas y José Chatruc oficializaron su noviazgo La actriz y el exfutbolista confirmaron su relación con un intercambio de mensajes románticos en redes sociales por el cumpleaños de ella.

Sabrina Rojas y José Chatruc blanquearon su relación y ya es oficial el noviazgo. La confirmación fue en medio de una escapada romántica a Brasil con un posteo que el exfutbolista compartió por el cumpleaños de la actriz en el que le dedicó un sentido mensaje y la respuesta de ella no se quedó atrás.

Junto a las fotos, escribió con humor: “Antes de que lo digan, es un afano. ¡Suspéndalo!”, en referencia a las críticas y bromas que suele recibir.

Lejos de ignorar los comentarios, Sabrina respondió con un tierno mensaje y también salió al cruce de quienes cuestionaban la relación. “Qué suerte tengo de que estés en mi vida. Si la gente te conociera sabría que la que está robando soy yo”, expresó.

“Te amo Chatruc. Empezar mis 46 con vos es un hermoso regalo”, escribió la ex de Luciano Castro.

Por su parte, el exjugador también le dedicó palabras de cariño y admiración. “Paso a paso me dice la reina y para mí es una frase de campeonato. Sé que el año pasado la rompiste, pero estoy convencido de que de ahora en más es todo para arriba”, señaló.

Y agregó: “Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. ¡Te amo Rojas, sos por escándalo la 1! Premio para mí que adelanté los tiempos”.

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