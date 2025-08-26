Taylor Swift mostró el anillo de compromiso y oficializó su boda con Travis Kelce La artista compartió en Instagram imágenes de la propuesta rodeada de flores, junto al jugador de la NFL, con quien mantiene una relación desde 2023.

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron que se casan. La pareja compartió el anuncio en sus cuentas de Instagram con una frase divertida: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, escribió la cantante junto a las fotos del compromiso.

En la publicación, mostraron el momento en que el jugador de fútbol americano se arrodilló para pedirle matrimonio a la artista. El escenario elegido estuvo decorado con flores rosas, blancas y un entorno repleto de plantas.

A su vez, en una de las fotos del posteo, que reunió miles de reacciones, se ve el anillo: se trata de un diamante antiguo, diseñado por Kindred Lubeck, según señalaron medio estadounidenses, en conjunto al reloj Cartier Santos Demoiselle adornado con diamantes y su pulsera de la amistad “TNT” de Wove.

Su romance se hizo oficial en septiembre de 2023, cuando la cantante apareció en un partido de los Chiefs en Kansas City, acompañada por Donna, la madre del deportista.

Desde entonces, ambos se mostraron inseparables: Swift acompañó a Kelce en dos Super Bowls, mientras que él viajó por distintas ciudades del mundo siguiendo el exitoso “Eras Tour”.