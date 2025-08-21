Nicolás Vázquez y Gimena Accardi firmarían el divorcio en horas La pareja, que lleva un año en crisis, acordó dar un cierre legal al vínculo. Según la versión, todo es en "buenos términos".

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sumaría un nuevo capítulo en estas horas de confirmarse la información brindada en el programa Sálvese quien (América). En el ciclo, indicaron que el divorcio tiene fecha y es más cercana de lo que se supone.

Tras un año de crisis y rumores de infidelidad, este jueves es el día en el que Nico y Gime le darían un punto final legal a la relación.

Según contaron en el ciclo que conduce Yanina Latorre, “todo se aceleró en las últimas semanas”: “Mañana por fin se firma el divorcio, entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo y se han visto. Él dice haberla perdonado, lo que le dolió fue cómo se desencadenó todo”.

El acuerdo sería en “buenos términos”: reparto 50 y 50 de los bienes, con Gimena quedándose con la casa familiar, mientras que Vázquez ya se instaló en un departamento en Capital Federal que compró este año, detallaron en el programa.

También se anunció que, pese a la ruptura, seguirán trabajando juntos como protagonista y director de la obra, respectivamente. En otras palabras, que pasó el último fin de semana por Rosario. En ese punto, Andrés Gil, actor con el que fue vinculada Accardi, vínculo que la artista desmintió, seguirá en su rol.