Confirmaron la condena a Morena Rial La Justicia bonaerense ratificó la pena mediante un juicio abreviado tras el reconocimiento de culpabilidad por un robo cometido en 2025. La mediática continuará bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica y podría solicitar la libertad condicional hacia fines de 2026.

La Justicia bonaerense ratificó la condena a tres años de prisión efectiva para Morena Rial por su participación en un robo ocurrido durante el verano de 2025. La resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado, instancia en la que la mediática reconoció su responsabilidad y evitó así la realización de un juicio oral.

El acuerdo fue suscripto por la defensa, el fiscal y la propia imputada. Si bien la pena en expectativa podía llegar hasta los 10 años, se redujo de manera considerable a partir del cambio de conducta que la joven demostró durante su estadía en el penal de Magdalena, donde permaneció detenida alrededor de ocho meses.

En la actualidad, cumple la condena bajo arresto domiciliario en la vivienda de su hermana, Rocío Rial, junto a su hijo Amadeo. Allí continuará con el cumplimiento de la pena mediante el uso de una tobillera electrónica. La concesión de este beneficio estuvo principalmente vinculada a la presencia del menor a su cuidado.

Según indicaron fuentes cercanas al caso, una vez cumplidos ocho meses de la condena —lo que se estima hacia noviembre de 2026— podría solicitar la libertad condicional, aunque la decisión quedará sujeta a lo que determine la jueza Coelho.

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Aún resta definir si deberá afrontar una reparación económica hacia las víctimas del hecho.