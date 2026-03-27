Ricky Martin reversionó “Vuelve” con Tini y Los Ángeles Azules El clásico de los 90 reaparece con un giro bailable que combina la esencia original con el sello de la cumbia mexicana. La nueva versión suma a Tini y llega en la previa de los shows que Ricky Martin y la artista argentina darán en Rosario en abril, con cuatro días de diferencia.

El clásico “Vuelve” del artista puertorriqueño Ricky Martin se reversionó y sumó a Tini Stoessel y Los Ángeles Azules.

El tema fue clave en el auge del pop latino durante los años 90 y ahora reaparece con un cambio significativo: deja de lado su estilo de balada para transformarse en una interpretación atravesada por la cumbia, con un espíritu más festivo.

Esta nueva versión de “Vuelve” combina diferentes universos musicales. Por un lado, conserva la esencia del tema que impulsó la carrera internacional de Ricky Martin; por otro, suma el característico estilo de la cumbia mexicana de Los Ángeles Azules, con protagonismo de vientos y percusión.

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A esto, se incorpora la participación de Tini, que aporta una impronta pop actual, dándole frescura y acercando la canción a nuevas audiencias.

El artista puertorriqueño sumó a la ciudad de Rosario para su tour mundial y se presentará el 14 de abril en el Autódromo. Mientras que la protagonista de la “triple T” llegará a la ciudad con Futtura en el estadio de Newell’s el 18 de abril, cuatro días después.