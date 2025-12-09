Este lunes por la noche se entregaron los Martín Fierro de Cine y Series 2025. El evento se celebró en la Usina del Arte y tuvo grandes ganadores.
“El Eternauta” arrasó en las categorías de series. Ganó ocho premios: Mejor Serie Drama, Mejor Dirección, Guión de Serie, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Actor de Reparto y finalmente se llevó el Martín Fierro de Oro.
“Envidiosa” se consagró como Mejor Serie Comedia, mientras que Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia fueron algunos de los muchos intérpretes premiados.
En cine, el premio a Mejor Película quedó en manos de Belén, que además obtuvo el galardón a Mejor Guion y vio brillar a Camila Plaate como la gran revelación de la noche. Hubo reconocimientos para Cromañón: el documental, para la UBA y para figuras de la música como María Becerra, que se llevó el Martín Fierro a Mejor Música Original por “7 vidas”.
La lista de todos los ganadores
- Martín Fierro en cine: Natalia Oreiro
- Martín Fierro de Oro en serie: El Eternauta
- Película en cine y/o plataforma: Belén, de Dolores Fonzi
- Dirección en cine: Benjamín Ávila, por La mujer de la fila
- Actriz protagonista en cine: Natalia Oreiro, por La mujer de la fila
- Actor protagonista en cine: Guillermo Francella, por Homo Argentum
- Actriz de reparto en cine: Justina Bustos, por Culpa cero
- Actor de reparto en cine: Ariel Staltari, por Verano Trippin
- Guion de cine: Laura Paredes y Dolores Fonzi, por Belén
- Drama en Serie: El Eternauta (Netflix)
- Comedia en Serie: Envidiosa (Netflix)
- Actriz protagonista en serie: Griselda Siciliani, por Envidiosa
- Actor protagonista en serie: Leonardo Sbaraglia, por Menem y Las maldiciones
- Dirección en serie: Bruno Stagnaro, por El Eternauta
- Actriz de reparto en serie: Lorena Vega, por En el barro, Envidiosa y El fin del amor 2
- Actor de reparto en serie: César Troncoso, por El Eternauta
- Guión de serie: Bruno Stagnaro y Ariel Staltari, por El Eternauta
- Dirección de fotografía en cine o serie: Gastón Girod, por El Eternauta
- Dirección de arte en cine o serie: Julia Freid y Germán Naglieri, por El Jockey
- Diseño de vestuario en cine o serie: Patricia Conta, por El Eternauta
- Revelación en cine o serie: Camila Plaate, por Belén
- Música original en cine o serie: María Becerra y Xross, por En el barro
- Edición en cine o serie: Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por El Eternauta
- Documental en cine y/o plataforma y/o serie: Cromañón: el documental, de Natalia Labaké
