Este lunes por la noche se entregaron los Martín Fierro de Cine y Series 2025. El evento se celebró en la Usina del Arte y tuvo grandes ganadores.

“El Eternauta” arrasó en las categorías de series. Ganó ocho premios: Mejor Serie Drama, Mejor Dirección, Guión de Serie, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Actor de Reparto y finalmente se llevó el Martín Fierro de Oro.

“Envidiosa” se consagró como Mejor Serie Comedia, mientras que Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia fueron algunos de los muchos intérpretes premiados.

En cine, el premio a Mejor Película quedó en manos de Belén, que además obtuvo el galardón a Mejor Guion y vio brillar a Camila Plaate como la gran revelación de la noche. Hubo reconocimientos para Cromañón: el documental, para la UBA y para figuras de la música como María Becerra, que se llevó el Martín Fierro a Mejor Música Original por “7 vidas”.

La lista de todos los ganadores

  • Martín Fierro en cine: Natalia Oreiro
  • Martín Fierro de Oro en serie: El Eternauta
  • Película en cine y/o plataforma: Belén, de Dolores Fonzi
  • Dirección en cine: Benjamín Ávila, por La mujer de la fila
  • Actriz protagonista en cine: Natalia Oreiro, por La mujer de la fila
  • Actor protagonista en cine: Guillermo Francella, por Homo Argentum
  • Actriz de reparto en cine: Justina Bustos, por Culpa cero
  • Actor de reparto en cine: Ariel Staltari, por Verano Trippin
  • Guion de cine: Laura Paredes y Dolores Fonzi, por Belén
  • Drama en Serie: El Eternauta (Netflix)
  • Comedia en Serie: Envidiosa (Netflix)
  • Actriz protagonista en serie: Griselda Siciliani, por Envidiosa
  • Actor protagonista en serie: Leonardo Sbaraglia, por Menem y Las maldiciones
  • Dirección en serie: Bruno Stagnaro, por El Eternauta
  • Actriz de reparto en serie: Lorena Vega, por En el barro, Envidiosa y El fin del amor 2
  • Actor de reparto en serie: César Troncoso, por El Eternauta
  • Guión de serie: Bruno Stagnaro y Ariel Staltari, por El Eternauta
  • Dirección de fotografía en cine o serie: Gastón Girod, por El Eternauta
  • Dirección de arte en cine o serie: Julia Freid y Germán Naglieri, por El Jockey
  • Diseño de vestuario en cine o serie: Patricia Conta, por El Eternauta
  • Revelación en cine o serie: Camila Plaate, por Belén
  • Música original en cine o serie: María Becerra y Xross, por En el barro
  • Edición en cine o serie: Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por El Eternauta
  • Documental en cine y/o plataforma y/o serie: Cromañón: el documental, de Natalia Labaké

