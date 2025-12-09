Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025 Natalia Oreiro, Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia se llevaron estatuillas.

Este lunes por la noche se entregaron los Martín Fierro de Cine y Series 2025. El evento se celebró en la Usina del Arte y tuvo grandes ganadores.

“El Eternauta” arrasó en las categorías de series. Ganó ocho premios: Mejor Serie Drama, Mejor Dirección, Guión de Serie, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Actor de Reparto y finalmente se llevó el Martín Fierro de Oro.

“Envidiosa” se consagró como Mejor Serie Comedia, mientras que Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia fueron algunos de los muchos intérpretes premiados.

En cine, el premio a Mejor Película quedó en manos de Belén, que además obtuvo el galardón a Mejor Guion y vio brillar a Camila Plaate como la gran revelación de la noche. Hubo reconocimientos para Cromañón: el documental, para la UBA y para figuras de la música como María Becerra, que se llevó el Martín Fierro a Mejor Música Original por “7 vidas”.

La lista de todos los ganadores

Martín Fierro en cine: Natalia Oreiro

Martín Fierro de Oro en serie: El Eternauta

Película en cine y/o plataforma: Belén, de Dolores Fonzi

Dirección en cine: Benjamín Ávila, por La mujer de la fila

Actriz protagonista en cine: Natalia Oreiro, por La mujer de la fila

Actor protagonista en cine: Guillermo Francella, por Homo Argentum

Actriz de reparto en cine: Justina Bustos, por Culpa cero

Actor de reparto en cine: Ariel Staltari, por Verano Trippin

Guion de cine: Laura Paredes y Dolores Fonzi, por Belén

Drama en Serie: El Eternauta (Netflix)

Comedia en Serie: Envidiosa (Netflix)

Actriz protagonista en serie: Griselda Siciliani, por Envidiosa

Actor protagonista en serie: Leonardo Sbaraglia, por Menem y Las maldiciones

Dirección en serie: Bruno Stagnaro, por El Eternauta

Actriz de reparto en serie: Lorena Vega, por En el barro, Envidiosa y El fin del amor 2

Actor de reparto en serie: César Troncoso, por El Eternauta

Guión de serie: Bruno Stagnaro y Ariel Staltari, por El Eternauta

Dirección de fotografía en cine o serie: Gastón Girod, por El Eternauta

Dirección de arte en cine o serie: Julia Freid y Germán Naglieri, por El Jockey

Diseño de vestuario en cine o serie: Patricia Conta, por El Eternauta

Revelación en cine o serie: Camila Plaate, por Belén

Música original en cine o serie: María Becerra y Xross, por En el barro

Edición en cine o serie: Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por El Eternauta

Documental en cine y/o plataforma y/o serie: Cromañón: el documental, de Natalia Labaké