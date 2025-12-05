Maxi López y Wanda Nara coquetearon con la idea de darse otra oportunidad y el video se viralizó La expareja volvió a hacer de las suyas en redes y sus seguidores destacaron la relación que mantienen.

Wanda Nara y Maxi López se convirtieron en personajes destacados para el público. Sus seguidores están atentos a las divertidas dinámicas de la expareja entre bromas, anécdotas de su pasado matrimonial y el enlace familiar que lograron con la llegada del exfutbolista a Argetina. En las últimas horas, un video de ellos dos bailando se volvió viral.

La empresaria y el futbolista grabaron un divertido playback del tema “Canción para regresar”, interpretada por el cantante colombiano Sebastián Yatra. La letra y la complicidad entre ambos provocó que algunas personas se pregunten si hay intenciones de volver, más allá del presente en pareja que ambos tienen.

En la secuencia que subieron a las redes sociales, se ve a Maxi entonando: “Dime que es tarde para volver. “Yo no sé cómo regresar”, respondió Wanda en personaje. Varios versos más adelante, el ex River siguió: “Di que el pasado se quedó atrás”; a lo que ella respondió mientras bailaba: “Si el pasado fue el que dolió”.

La escena contó además con la participación de Damián Betular y el propio Sebastián Yatra, autor del tema, quienes salieron del fondo para “separar” a Wanda y Maxi.