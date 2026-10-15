U2 vuelve a la Argentina después de diez años: cuándo y dónde serán los shows La banda irlandesa se presentará el 23 y el 25 de marzo de 2027 como parte de su gira mundial The Greatest Show on Earth, en el marco de sus 50 años de trayectoria.

U2 anunció su regreso al país como parte de la gira mundial The Greatest Show on Earth, en un año especial para el grupo, que celebra sus 50 años de trayectoria. Los shows serán en el estadio Más Monumental.

La preventa para clientes de Santander Visa comenzará el 21 de octubre a las 10, mientras que la venta general se habilitará el 22 de octubre, también a las 10. Las entradas estarán disponibles exclusivamente en AllAccess.com.ar.

El anuncio llega pocas semanas después de que U2 cumpliera medio siglo de historia.

La última visita de U2 a la Argentina fue en octubre de 2017, cuando se presentó en el Estadio Único de La Plata con la gira Joshua Tree Tour. Su debut en el país había sido en 1998, con tres noches en River.

El pasado 25 de septiembre se cumplieron cinco décadas desde que Bono, The Edge y Adam Clayton respondieron al aviso que Larry Mullen Jr. había publicado en la cartelera del colegio Mount Temple, en Dublín, para reunir músicos y formar un grupo.

Para conmemorar el aniversario, los cuatro integrantes volvieron al lugar donde empezó su historia y ofrecieron un show sorpresa ante cientos de estudiantes.

Las visitas de U2 en Argentina

1998 PopMart Tour: 3 shows en el Estadio River Plate, 5, 6 y 7 de febrero.

2006 Vertigo Tour: 2 shows en el Estadio River Plate, 1 y 2 de marzo

2011 el 360° Tour: 3 shows en el Estadio Ciudad de La Plata, 30 de marzo, 2 y 3 de abril

2017 The Joshua Tree Tour: 2 shows en el Estadio Ciudad de La Plata, 10 y 11 de octubre