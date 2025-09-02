Alerta emitida por la OMS en torno al fentanilo contaminado de Argentina En su comunicado, advirtió que la última información que se tiene es que varios lotes del opioide del laboratorio HLB Pharma y Ramallo S.A., de Ariel García Furfaro, están contaminados y deben retirarse del mercado.

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta por el fentanilo adulterado en Argentina. En su comunicado, advirtió que la última información que se tiene es que varios lotes del opioide del laboratorio HLB Pharma y Ramallo S.A., de Ariel García Furfaro, están contaminados y deben retirarse del mercado.

Bajo la alerta 4/2025, se detalla entonces la existencia de informes vinculados a un “brote mortal de infecciones bacterianas en la Argentina” que se vinculan a un lote de FENTANILO HLB inyectable (lote 31202) contaminado con cepas de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, ambas resistentes a antimicrobianos.

“Dadas las graves deficiencias en las prácticas correctas de fabricación señaladas por la ANMAT, es necesario actuar con cautela ante todo producto inyectable o parenteral fabricado o distribuido por LABORATORIOS RAMALLO S.A. o por HLB PHARMA después de febrero de 2022, ya que podrían estar contaminados y su uso podría comprometer la seguridad de los pacientes”, describieron las autoridades de la OMS.

Por este motivo, recomiendan extremar la precaución: “No puede descartarse que estos productos estén circulando en otros mercados”. Estos productos contaminados “entrañan riesgos importantes para los pacientes y pueden causar infecciones graves y potencialmente mortales, en particular a las personas vulnerables”.

En pos de expresar a los pacientes, indicaron que es fundamental “detectar y retirar de la circulación estos productos de calidad subestándar”.

Y reforzaron: “La OMS aconseja redoblar la vigilancia y la diligencia en las cadenas de suministro de aquellos países y regiones que puedan verse afectados por estos productos de calidad subestándar. También se aconseja aumentar la vigilancia del mercado informal o no regulado”.

Asimismo, instan a autoridades de salud, organismos nacionales de reglamentación y cuerpos de seguridad a que, si estos productos son detectados en su país, notifiquen inmediatamente a la OMS.

Por último, recomiendan a las personas que estén en posesión de alguno de estos productos que no los utilicen. Si usted o alguien a quien conozca los ha utilizado o los pudiera haber utilizado, o si ha sufrido algún evento adverso o algún efecto secundario inesperado tras su uso, consulte de inmediato a un profesional de la salud cualificado o póngase en contacto con un centro de toxicología.