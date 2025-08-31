El papa León XIV condenó la “pandemia de las armas” y reclamó un alto el fuego en Ucrania El Pontífice lamentó el ataque armado ocurrido esta semana en una escuela católica de Estados Unidos que dejó dos niños muertos y 17 personas heridas

El papa León XIV pidió este domingo el fin de “la pandemia de las armas, grandes y pequeñas, que infectan nuestro mundo”, al condenar el ataque armado ocurrido esta semana en una escuela católica de Estados Unidos que dejó dos niños muertos y 17 personas heridas.

“Rezamos por las víctimas de los trágicos disparos durante una misa en la escuela en el estado de Minesota, y en particular por los niños”, afirmó el pontífice al término del rezo del Ángelus. A los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro les pidió incluir en sus oraciones a “los incontables niños asesinados todos los días en todo el mundo”.

El atacante, identificado como Robin Westman, de 23 años, abrió fuego con tres tipos de armas distintas durante una misa de inicio de curso en la escuela de la Anunciación, en Mineápolis, y luego se suicidó. Un niño permanece en estado crítico y otras dos personas en estado grave, según informaron las autoridades sanitarias locales.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) analiza el tiroteo como un posible crimen de odio contra los católicos y un acto de terrorismo doméstico, informó la Casa Blanca. En lo que va de 2025, se registraron 286 tiroteos en Estados Unidos, el país con la mayor tasa de tenencia de armas per cápita en el mundo.

En el mismo mensaje dominical, León XIV también renovó su llamamiento a la paz en Ucrania y reclamó un “alto el fuego inmediato” en el conflicto iniciado por la invasión rusa en febrero de 2022.

“La voz de las armas debe callar, mientras que debe alzarse la voz de la fraternidad y la justicia”, subrayó, antes de recordar que “los bombardeos continúan afectando a varias ciudades, incluida la capital”.

El Papa, de nacionalidad estadounidense y peruana, expresó su “cercanía al pueblo ucraniano” e instó a no ceder “a la indiferencia”, sino a acompañar con “oración y gestos concretos”.

“Ha llegado el momento de que los responsables renuncien a la lógica de las armas y emprendan el camino de la negociación y la paz con el apoyo de la comunidad internacional”, concluyó el pontífice.

El llamado coincide con la agenda internacional del presidente ruso, Vladímir Putin, quien participa este domingo en la ciudad china de Tianjin en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, junto al mandatario chino Xi Jinping y el primer ministro indio, Narendra Modi.