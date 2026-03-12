Atacante armado embistió una sinagoga y fuerzas policiales desplegaron un operativo para capturarlo Ocurrió en la ciudad de West Bloomfield, cerca de Detroit. Intervienen el FBI y la policía estatal. "Esto es desgarrador. La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Míchigan. Espero que todos estén a salvo", dijo la gobernadora Gretchen Whitmer

Un atacante armado embistió un vehículo contra una sinagoga en West Bloomfield, cerca de Detroit (Míchigan, Estados Unidos), y la policía se encontraba en el lugar de los hechos respondiendo al incidente, indicó el FBI este jueves.

“El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Míchigan y responde a la posible situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel“, detalló el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.

La gobernadora de Míchigan, la demócrata Gretchen Whitmer, también dijo que está dando seguimiento a las informaciones de un “tiroteo activo” en Temple Israel y afirmó que trabaja con la policía estatal para obtener más información, reportó la agencia EFE.

FBI personnel are on the scene with partners in Michigan and responding to the apparent vehicle ramming and active shooter situation out of Temple Israel Synagogue in West Bloomfield Township, Michigan.

“Esto es desgarrador. La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Míchigan. Espero que todos estén a salvo“, agregó.

La sinagoga Temple Israel de West Bloomfield es un centro religioso, educativo y comunitario de referencia para la comunidad judía del área de Detroit y está considerada como la congregación reformista más grande de Estados Unidos.

La Federación Judía de Detroit pidió en un comunicado que todas las organizaciones judías cierren sus puertas y no dejen entrar ni salir a nadie de sus edificios.

El sheriff del condado de Oakland, Mike Bouchard, dijo que el agresor se acercó a un guardia de seguridad, quien se enfrentó con él.

Bouchard indicó que se efectuaron disparos y que un vehículo estuvo involucrado en el episodio, sin ofrecer más detalles.

La búsqueda del atacante es un “trabajo en curso”, dijo a los periodistas, y añadió que las personas en la zona deben permanecer resguardadas en sus casas hasta que las fuerzas de seguridad den la orden de levantar la alerta.

Imágenes de video desde el lugar muestran a agentes del FBI rodeando la sinagoga, armados con fusiles y con chalecos antibalas. También se veía humo saliendo del techo del edificio, aunque su origen no estaba claro de inmediato, indicó el portal RT.

El incidente ocurrió menos de una hora después de que un tirador abriera fuego en la Universidad Old Dominion, en Virginia, donde dos personas resultaron gravemente heridas. El atacante murió durante el episodio, aunque no está claro si se quitó la vida o si fue abatido por la policía.

Hasta el momento, las autoridades no vincularon este suceso con la guerra contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Desde el inicio de esa ofensiva, el FBI elevó la alerta terrorista en territorio estadounidense por posibles atentados en represalia.