La abogada argentina detenida en Brasil pidió disculpas públicas Agustina Páez señaló que desconocía lo que implicaba el racismo y aseguró que desde hacía un tiempo quería pedir perdón pero su ex abogado no se lo permitía.

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil pidió disculpas públicas, contó que hubo un cambió de profesional en su defensa y aseguró que “desconocia” lo que significaba realmente el racismo.

La letrada está cumpliendo prisión preventiva en Río de Janeiro por cargos de injuria racial, a los que consideró “una reacción muy grave” y añadió: “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”.

En un video que compartió en su red social instagram, Páez indicó: “Ahora cambié la defensa, con la doctora Carla Junqueira, hablamos y me explicó que debí haberlo hecho, entonces ahora siento la libertad de ejercer las disculpas”.

Acto seguindo señaló que no cometió un error “pequeño” o “sin importancia sino que estuve muy mal y mi reacción fue muy grave. Me equivoqué, asumo mi responsabilidad y pago las consecuencias de eso”. Más tarde, sumó: “Pido disculpas de todo corazón a aquellas personas que se sintieron ofendidas, heridas o humilladas por mi actitud. Lamento profundamente haber contribuido a ese dolor que, por ignorancia, desconocía lo que implicaba el racismo”.

En ese mismo sentido, señaló que estuvo investigando el tema. “Ahora, me interioricé, escuché, aprendí y entiendo lo delicado que es. No se trata de una simple ofensa, sino que es violento para aquellas personas que sufren por eso”, dijo y agregó: “Enfrento un proceso judicial desde hace más de dos meses, aquí en Brasil, y fue muy duro para mí, pero me obligó a interiorizarme, rever mis actitudes y cuidar mis palabras. De esta manera, también comprendí cómo ser más consciente y respetuosa”.

“No me justifico, sino que reconozc. mi falta, mi error, por eso me muestro arrepentida y pido perdón sinceramente, a quienes se hayan sentido ofendidos”, cerró la joven argentina.