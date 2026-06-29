Bart, el perro argentino que rescató a dos niños atrapados en Venezuela Es un can especializado que integra el contingente humanitario que viajó tras los terremotos. Detectó signos de vida bajo una estructura colapsada y permitió salvar a los menores.

En medio de la emergencia humanitaria por los devastadores sismos en Venezuela, un can de la comitiva argentina cobró un rol central en los operativos de salvamento. Se trata de Bart, un perro adiestrado para la búsqueda de personas, cuya intervención permitió localizar con vida a dos menores de edad que se encontraban atrapados bajo una estructura edilicia colapsada.

El hecho se registró este domingo por la tarde, en momentos en que el personal argentino se desplazaba hacia otro sector asignado. Durante el trayecto, los rescatistas recibieron un requerimiento de urgencia por parte de Protección Civil de Venezuela, debido a que se habían detectado indicios de sobrevivientes entre las ruinas.









Al intervenir en el lugar, el animal se introdujo en un túnel precario de la edificación derrumbada y emitió una señal positiva de localización. Tras recibir el aviso del can, los brigadistas reorientaron las tareas de excavación de forma inmediata hacia la zona indicada.

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Gracias al señalamiento de Bart, los infantes de marina argentinos y los equipos de emergencia locales lograron remover los escombros y extraer con vida a los dos niños. Tras finalizar la exitosa evacuación, las autoridades venezolanas presentes en el lugar hicieron un reconocimiento formal al desempeño y la efectividad del animal.

Una noticia que nos llena de orgullo desde Venezuela. Esta tarde, durante las tareas de búsqueda y rescate, infantes de marina argentinos contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada. Fue posible gracias al trabajo de Bart, uno de los…

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June 29, 2026





De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Defensa, el can forma parte del primer grupo de militares especializados desplegados por Argentina para brindar asistencia ante la catástrofe. Hasta el momento, el desastre natural provocó al menos 1.450 fallecimientos en el país caribeño, manteniendo a los equipos internacionales abocados a la búsqueda de sobrevivientes, especialmente en el estado de La Guaira.

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