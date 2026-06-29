Un nuevo sismo de magnitud 4,6 sacudió este lunes la zona devastada por los terremotos en Venezuela El temblor tuvo una profundidad de 2,9 kilómetros y su epicentro se localizó a unos 10 kilómetros al este de La Guaira, una de las ciudades por los dos sismos del 24 de junio. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó que el número de víctimas fatales ascendía a 1.450.

Un sismo de magnitud 4,6 sacudió este lunes una zona en el norte de Venezuela, la misma devastada por el doble terremoto del último miércoles que ya causó al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis)

El temblor, que obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, tuvo una profundidad de 2,9 kilómetros y su epicentro estuvo localizado a 10 kilómetros el este de La Guaira, una de las ciudades más afectadas por los dos terremotos del 24 de junio pasado.

El quinto día después del doble terremoto que sacudió una región en el norte del país petrolero, un nuevo movimiento sobresaltó a la población, que ha venido reportando en las últimas horas más de 400 réplicas por las que se mantienen en vigor medidas de prevención, como el no uso de ascensores o el corte del servicio de gas natural en algunas zonas, en particular Caracas, la capital del país.

El último domingo, la búsqueda de supervivientes avanzaba, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener esas labores y anunció planes para atender a las personas que perdieron sus viviendas por los numerosos derrumbes.

Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continuaban, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la zona cero de la devastación por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales.