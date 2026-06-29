Un sismo de magnitud 4,6 sacudió este lunes una zona en el norte de Venezuela, la misma devastada por el doble terremoto del último miércoles que ya causó al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis)
El temblor, que obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, tuvo una profundidad de 2,9 kilómetros y su epicentro estuvo localizado a 10 kilómetros el este de La Guaira, una de las ciudades más afectadas por los dos terremotos del 24 de junio pasado.
El último domingo, la búsqueda de supervivientes avanzaba, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener esas labores y anunció planes para atender a las personas que perdieron sus viviendas por los numerosos derrumbes.
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