Benjamin Netanyahu aceptó el plan de paz de Donald Trump para Gaza Tras el encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la Casa Blanca difundió un informe con los detalles para terminar el conflicto en Medio Oriente.

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu llegó este lunes al mediodía a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump, quien lo recibió sonriente en la puerta del Ala Oeste, en donde le estrechó la mano antes de ingresar para discutir sobre el plan de paz para la Franja de Gaza.

Se trató de la cuarta reunión entre Netanyahu y el presidente estadounidense, ocasión en la que ambos anunciaron haber llegado a un acuerdo sobre el plan de paz para Gaza formulado por Trump. Antes de iniciar las conversaciones de este lunes, el republicano le contestó a un periodista que le consultó si confiaba en que “habrá paz en Gaza pronto”. “Confíen. Tengo mucha confianza”, expresó.

La Asamblea General de la ONU de este año estuvo dominada por el debate sobre el conflicto y el futuro del territorio asediado. Al final de las sesiones que tuvieron lugar la semana pasada, Trump también había expresado su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra.

. Trump y Netanyahu brindaron una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca. (EFE)

Sin embargo, Israel y el grupo palestino de Hamás siguen enfrentados en varios puntos centrales, mientras los combates se han intensificado en las últimas semanas con una ofensiva terrestre israelí para tomar control total del territorio de Gaza.

En su intervención ante las Naciones Unidas el viernes, Netanyahu se mostró decidido a seguir adelante con esa campaña militar. Hamás, por su parte, declaró el domingo que no había recibido nuevas propuestas de los mediadores y que las negociaciones estaban estancadas.

Qué propone Trump para frenar la guerra en Gaza

La Casa Blanca publicó oficialmente su plan de paz de 20 puntos, minutos antes de una conferencia de prensa conjunta entre Trump y Netanyahu. Dicho documento indica que “si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato”.

Según los términos del acuerdo, “las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de los rehenes”, que serán liberados en un plazo de 72 horas.

“Durante este tiempo, se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa y gradual”, añade el documento.

La propuesta también sostiene que, una vez liberados todos los rehenes, “los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a desarmar sus armas recibirán amnistía”. “A los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza se les proporcionará un paso seguro a los países receptores”, agrega.

El plan se retractó de una propuesta anterior para reubicar a los residentes de la Franja de Gaza, afirmando que “Gaza será reurbanizada en beneficio del pueblo” que “ya ha sufrido más que suficiente”.

La zona estaría “gobernada bajo la administración transitoria temporal de un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y los municipios para la población de Gaza”, según describe el comunicado.

Y detalla: “Este comité estará compuesto por palestinos cualificados y expertos internacionales, con la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la «Junta de Paz», que estará dirigida por el presidente Donald J. Trump, con otros miembros y jefes de Estado que se anunciarán próximamente, incluido el ex primer ministro Tony Blair”.

La propuesta también establece que “tras la aceptación de este acuerdo, se enviará inmediatamente ayuda completa a la Franja de Gaza”.

Siguen los ataques sobre Gaza

Mientras se desarrollaba la reunión entre Trump y Netanyahu, la guerra continuaba: en la madrugada del sábado, un ataque contra una vivienda en el centro de Gaza dejó al menos 11 muertos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según funcionarios del hospital árabe Al-Ahli de la ciudad de Gaza.

Trabajadores sanitarios informaron que nueve miembros de una misma familia se encontraban entre los fallecidos por un ataque israelí contra el campo de refugiados de Nuseirat, y se informó que al menos seis personas murieron mientras buscaban ayuda en el centro y el sur de Gaza.

En su última actualización, el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, afirmó que la cifra actual de muertos ascendía a 66.055 desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que tuvo lugar la incursión del grupo terrorista por la que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

. Israel continúa lanzando ataques sobre la Franja de Gaza.

La fuerza aérea de Israel afirmó haber atacado aproximadamente 120 objetivos en la Franja desde el viernes, incluyendo, según el ejército, “edificios utilizados por grupos terroristas, operativos terroristas y otras infraestructuras”.

Los últimos ataques se producen después de que el primer ministro israelí declarara ante las Naciones Unidas que Israel “debe terminar el trabajo” contra Hamas.

El asalto a la Ciudad de Gaza agravó una crisis humanitaria que aumentó el aislamiento internacional de Israel. Varios países occidentales, entre ellos Reino Unido y Francia, reconocieron la independencia palestina, desafiando las objeciones israelíes.