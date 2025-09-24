El Tesoro de Estados Unidos anunció que comprará bonos argentinos y negocia un swap por 20 mil millones Scott Bessent destacó las políticas económicas de Javier Milei y adelantó que Washington también evalúa un crédito stand-by y la compra de deuda argentina.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró este miércoles que la administración de Donald Trump está lista para apoyar a la Argentina y destacó las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei.

“Argentina ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno a la prosperidad”, expresó Bessent en un comunicado publicado en redes sociales tras el encuentro con Milei y su equipo en Nueva York.



Entre las medidas de respaldo, el funcionario norteamericano adelantó que el Tesoro comprará bonos argentinos en dólares, evaluará un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria y negocia con el Banco Central una línea swap por 20 mil millones de dólares. También planteó que Estados Unidos está dispuesto a adquirir deuda gubernamental y trabajar con la Argentina para “poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”.

Bessent remarcó que el país “cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores” y adelantó que múltiples empresas estadounidenses evalúan realizar inversiones directas en distintos sectores si el gobierno logra estabilidad política y económica tras las elecciones.

En esa línea, subrayó que Milei recibió de parte de Donald Trump un “respaldo excepcional” hacia un mandatario extranjero, lo que refleja –dijo– la confianza en su plan económico y el valor estratégico de la relación bilateral.

“Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas”, aseguró Bessent, y concluyó: “El Tesoro sigue plenamente preparado para hacer lo que sea necesario”.