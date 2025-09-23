El Banco Mundial aportará hasta u$s4.000 millones para la Argentina El Banco Mundial confirmó que en los próximos meses desembolsará hasta u$s4.000 millones para la Argentina, en el marco de un programa destinado a acompañar al Gobierno en medio de la crisis económica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que los fondos estarán orientados a sectores estratégicos: desarrollo de la minería y minerales críticos, impulso del turismo, ampliación del acceso a la energía y financiamiento para pymes y cadenas de valor.

“Este paso se suma al paquete de apoyo de u$s12.000 millones anunciado en abril y refleja la confianza en los esfuerzos del Gobierno por modernizar la economía, impulsar reformas estructurales, atraer inversiones y generar empleo”, destacó el funcionario.

Desde la entidad internacional aclararon que todas las operaciones estarán sujetas a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

El anuncio se conoció luego de las recientes expresiones de respaldo del gobierno de Estados Unidos hacia el rumbo económico local, lo que fortalece la posición del Ejecutivo en busca de financiamiento externo.