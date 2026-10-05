Bessent abrió la puerta a una nueva asistencia financiera de Estados Unidos a la Argentina El secretario del Tesoro norteamericano destacó el programa de reformas de Javier Milei y defendió la intervención cambiaria realizada en 2025. Las declaraciones se conocen en medio de un repunte del riesgo país y representan una fuerte señal de respaldo político.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dejó abierta la posibilidad de que Washington vuelva a intervenir financieramente en apoyo de la Argentina. Durante una entrevista concedida al sitio norteamericano Axios, el funcionario reivindicó la asistencia otorgada al gobierno de Javier Milei durante la tensión cambiaria previa a las elecciones legislativas de 2025 y advirtió que podrían repetir la estrategia si fuera necesario.

“¿Podríamos volver a hacerlo? Claro”, respondió Bessent al ser consultado sobre futuras intervenciones de su cartera. El funcionario puso como ejemplo la operación realizada el año pasado, en la que Washington acordó una línea de swap por hasta 20.000 millones de dólares e incluso llegó a comprar pesos argentinos en el mercado. De ese total, el Banco Central utilizó unos 2.500 millones de dólares que fueron cancelados antes de finalizar 2025, según los registros oficiales.

Para el secretario del Tesoro, la intervención estadounidense fue un éxito que permitió estabilizar los mercados locales en momentos en que sectores opositores intentaban generar temor financiero antes de los comicios. “Pude utilizar el balance de los Estados Unidos de América y ganar dinero para el pueblo estadounidense con un swap de monedas plenamente garantizado”, señaló.

Aliado estratégico y herramientas para 2027

Bessent no ahorró elogios hacia el mandatario argentino, a quien calificó como “un gran aliado de Estados Unidos” por haber llevado adelante un programa de reformas económicas de fondo. Además, vinculó esta asistencia con la estrategia geopolítica de la administración de Donald Trump orientada a fortalecer sus alianzas en América Latina, considerando que la estabilización de la Argentina produjo un cambio significativo en la relación de Washington con la región.

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Las declaraciones del funcionario estadounidense llegan en un momento oportuno. En las últimas jornadas, el mercado argentino volvió a mostrar algunas señales de tensión, reflejadas en un riesgo país que llegó a tocar los 655 puntos básicos, uno de los niveles más elevados registrados en lo que va de 2026.

Frente a este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, viene transmitiendo calma a los inversores. El titular del Palacio de Hacienda asegura que el Gobierno dispone de múltiples herramientas financieras para afrontar cualquier eventual presión cambiaria de cara al próximo año electoral. En ese arsenal se destaca, precisamente, la línea de 20.000 millones de dólares acordada con Estados Unidos, sumada al swap vigente con China, la acumulación de reservas internacionales y el poder de fuego del Banco Central para intervenir en el mercado de futuros.

Aunque Bessent no anunció la firma de una nueva operación ni detalló las condiciones técnicas requeridas para activarla, su mensaje público representa una contundente señal de respaldo político hacia la administración de Milei.