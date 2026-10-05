Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España Los comicios generales serán ahora el 29 de noviembre. El presidente del Gobierno español se lo informó este domingo al rey y lo comunicó a la ciudadanía este lunes. El socialista tomó esta decisión tras la derrota parlamentaria de dos decretos sobre vivienda presentados al Congreso por su gobierno el pasado viernes, y la movilización social producida por el desahucio en Madrid de la mujer de 87 años de la casa donde vivía.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales –que siempre había anunciado para 2027– al próximo domingo 29 de noviembre. El socialista tomó esta decisión tras la derrota parlamentaria de dos decretos sobre vivienda presentados al Congreso por su gobierno el pasado viernes, y la movilización social producida por el desahucio en Madrid de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de la casa donde vivía, que visibilizó una crisis mucho más profunda sobre la vivienda en el país europeo.

En una comparecencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez defendió el trabajo de su gobierno y convocó a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la “ola ultraderechista” que involuciona y recorta derechos o desean que el país siga siendo “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”.

Sánchez, que informó este domingo al rey del adelanto electoral, aseguró que su gobierno había tomado “medidas valientes” durante estos años para reforzar el Estado del bienestar, sin sacrificarlo a un aumento del gasto militar de 5 %, como exigen Estados Unidos y la Otan, también para construir “un mundo mejor” frente a “tiranos”, “tecnooligarcas” y “genocidas”.

Reconoció, sin embargo, “errores”, y dijo que el Ejecutivo no ha podido cumplir todo lo que se había propuesto, por lo que decidió convocar elecciones, para dotarse de una mayoría más amplia y progresista para “doblegar a las élites”, conquistar nuevos avances sociales y “seguir transformando” España.

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El jefe del Ejecutivo abrió el viernes un periodo de análisis y reflexión para decidir si adelantaba o no los comicios, después de que el Congreso rechazara esos dos decretos sobre alquiler de vivienda, un sector que sufre precios elevados desde hace varios años.

Votaron en contra de los decretos la oposición conservadora y la extrema derecha, además de los independentistas catalanes de Junts, que fueron clave en el resultado final para el rechazo de las medidas propuestas por el Gobierno para paliar la carestía del alquiler.

El debate parlamentario y la votación posterior de las medidas se produjo en un ambiente de protesta social creciente de grandes manifestaciones y acampadas en ciudades, la principal de ellas en Madrid, para reclamar el derecho a una vivienda digna y a un precio asequible, y para que se impida el desahucio de los inquilinos que se encuentren en situación personal de precariedad socioeconómica.

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Sánchez había repetido hasta ahora que las elecciones serían en 2027, cuando terminaba la legislatura, que comenzó en 2023, a pesar de las dificultades políticas.

El Gobierno, formado por una coalición de socialistas y Sumar (izquierda), carece de mayoría parlamentaria y cada vez tenía más complicado sacar adelante las leyes por falta de apoyos parlamentarios, sobre todo de Junts.

A ello se añaden las investigaciones sobre corrupción que salpican al Partido Socialista y los casos judiciales que afectan a familiares directos de Sánchez.

En tal sentido, el presidente español aseguró que en los tres últimos años ha tenido que “lidiar con la peor oposición” de la historia democrática española, en referencia a los conservadores (Partido Popular) y la extrema derecha (Vox), “sin ningún sentido de Estado”, a la que acusó de “cuestionar hasta incluso la legitimidad” del sistema electoral.

También le reprochó “bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país” y de “usar su poder autonómico (regional) y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie”.

Por el contrario, agradeció el apoyo de otras fuerzas parlamentarias que “han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social”.

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No obstante, admitió que, en parte de esa mayoría social, hoy hay “insatisfacción”, pues a esas personas “les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos”, comentó en alusión a que la oposición votara en contra de los decretos citados sobre el alquiler de vivienda.

Por ello, emplazó a buscar, con el anticipo electoral, una mayoría progresista más amplia.

Según Sánchez, el mundo se enfrenta a una época de “grandes peligros”, con “mucha tensión” debido a la emergencia climática, los cambios sociales y una inteligencia artificial “muy disruptiva”.