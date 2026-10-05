Bolsonaro dio la sorpresa en Brasil: superó a Lula y la presidencia se definirá en segunda vuelta Con más del 99% de las mesas escrutadas, el senador opositor obtuvo el 47,11% de los votos frente al 45,06% del actual mandatario. Al no alcanzar la mayoría necesaria, el balotaje se llevará a cabo el próximo 25 de octubre

El senador Flávio Bolsonaro dio el gran golpe político este domingo al imponerse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil sobre el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva. Pese a la victoria del dirigente opositor, ninguno de los candidatos logró alcanzar la mayoría de los sufragios necesaria, por lo que la contienda electoral se definirá en un balotaje.

Según los datos oficiales difundidos al cierre de la jornada, con más del 99 por ciento de los votos escrutados, el candidato del Partido Liberal (PL) obtuvo el 47,11 por ciento de los apoyos, mientras que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) alcanzó el 45,06 por ciento. Este resultado dejó al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en una posición mucho más favorable de lo que anticipaba la gran mayoría de las encuestas previas, trasladando toda la tensión a la segunda vuelta programada para el 25 de octubre.

“Estoy muy contento con el resultado. Brasil quiere un cambio; esa es la lectura de lo que ha sucedido hoy”, expresó Flávio Bolsonaro ante periodistas y simpatizantes reunidos frente a su residencia en Brasilia, celebrando los números obtenidos.

En la vereda de enfrente, Lula da Silva reconoció que el desenlace de los comicios fue inesperado y admitió que su espacio político esperaba resolver la elección de manera definitiva este mismo domingo. Ante este escenario, el mandatario hizo un fuerte llamado a sus seguidores para redoblar los esfuerzos de cara a las próximas tres semanas y planteó la segunda vuelta como una nueva etapa crucial frente al bolsonarismo.

MIRA TAMBIÉN Tres científicos ganaron el Nobel de Medicina por el uso de la luz para estudiar cómo se moldean las emociones y las conductas humanas

Polarización marcada y el peso del legado familiar

El desarrollo de la elección volvió a exhibir la profunda polarización que divide a los dos principales espacios políticos del país vecino, a cuatro años del ajustado triunfo que Lula obtuvo sobre Jair Bolsonaro en el balotaje de 2022.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, disputa por primera vez la Presidencia respaldado por el núcleo duro construido por su padre. Durante la campaña, el senador prometió continuar con ese legado político e incluso anunció que, en caso de llegar al Palacio del Planalto, buscará impulsar una amnistía o indulto en favor del exmandatario, quien fue condenado por su participación en el intento de impedir la asunción de Lula.

Por su parte, Lula, de 80 años y transitando su séptima elección presidencial, buscará revertir en el balotaje la diferencia de poco más de dos puntos porcentuales. El próximo 25 de octubre, los brasileños tendrán la última palabra para definir quién gobernará la mayor economía de América Latina durante los próximos cuatro años.