Cancillería argentina recomienda no viajar a Jalisco tras la muerte del narco “El Mencho” El ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado para prevenir contra viajes a México, atravesado por una ola de violencia luego del abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes. Además, brindaron recomendaciones a los argentinos que actualmente se encuentren en la zona.

El gobierno argentino recomienda no viajar a México en este momento, en medio de la ola de violencia que azota al país tras el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, líder del cartel narco de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hay graves incidentes en –incendios y bloqueos– en al menos 16 de los 32 estados.

En un comunicado difundido por redes sociales, el ministerio de Relaciones Exteriores aconsejó “a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción (por Jalisco) y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice”.

Para quienes ya se encuentran en territorio mexicano, las autoridades argentinas sugirieron extremar las medidas de cuidado, mantenerse informados mediante canales oficiales y acatar rigurosamente las alertas de seguridad locales.

Y ante una situación de emergencia, instaron a comunicarse al consulado argentino en México al teléfono de guardia + 52 1 55 8556-0472; o al mail cmexi@mrecic.gov.ar.

La recomendación del gobierno argentino llega en un momento de máxima tensión por la contraofensiva del Cartel de Jalisco. Otros países hicieron la misma recomendación a sus ciudadanos, como Estados Unidos y Canadá.



