Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos El ministro de Economía se encontró este miércoles en Suiza con la titular de la Fondo Monetario Internacional, en la previa de la segunda revisión del acuerdo que se llevara a cabo en febrero en Buenos Aires. El mes próximo, el Gobierno tiene que enfrentar el pago de 824 millones de dólares en concepto de intereses

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este miércoles en Davos, Suiza, con la titular de la Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la previa de la segunda revisión del acuerdo que se llevara a cabo en febrero en Buenos Aires, Argentina.

El funcionario argentino se encontró con la titular del organismo en el marco del Foro Económico Mundial, que se desarrolla esta semana y donde más temprano el presidente, Javier Milei, dio su discurso ante líderes mundiales.

“El tiempo es muy corto y estamos tratando de tener un abrazo. Está todo muy bien, se están reconstruyendo las reservas”, afirmó Georgieva respecto a la delegación argentina luego del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el primer día de febrero, el Gobierno tiene que enfrentar el pago de USD 824 millones en concepto de intereses con el FMI. Pero en ese mismo mes, debe llegar al país una misión del organismo internacional por la segunda revisión del acuerdo. Por lo que las miradas están puestas en si Argentina va a cumplir con su obligación en tiempo y forma o va a esperar a que finalice la rendición de cuentas por lo que sucedió en gran parte del 2025.

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía no dieron una fecha exacta para la llegada de la delegación del Fondo a la Argentina, por ahora solo precisan que será el mes próximo. Como tampoco pudieron dar una respuesta al cierre de esta nota sobre si el pago se llevará a cabo el 1º de febrero o si va a haber algún margen de maniobra.

Entre los economistas hay coincidencias respecto al pago del próximo vencimiento.