Trump anuncia un alto el fuego temporal de Estados Unidos en Medio Oriente Dijo que ordenó posponer “cualquier acción por un período de cinco días” mientras negocia con las autoridades iraníes.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social la suspensión temporal de las acciones militares contra infraestructura energética de Irán.

El mandatario calificó de “profundas y constructivas” las negociaciones mantenidas en las últimas 48 horas para resolver las hostilidades en el golfo. “He ordenado al Departamento de Guerra que posponga cualquier acción por un período de cinco días, sujeto al éxito de las conversaciones en curso”, anunció.

El mensaje del presidente de los Estados Unidos se da en medio de una escalada en el conflicto de Medio Oriente y tras los bombardeos de su Ejército sobre plantas de agua y energía de Irán. Ante esto, el régimen de Mojtaba Khameneí había amenazado con cerrar por completo el tránsito por el estrecho de Ormuz —lo que paralizaría la distribución del petróleo— y con atacar infraestructura vital, energética y petrolera en toda la región.

“Me complace informar que Estados Unidos de América y el país de Irán han mantenido en los últimos dos días conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente”, informó Trump.

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“Basándome en el tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga cualquier ataque militar contra centrales eléctricas iraníes e infraestructuras energéticas durante un período de cinco días, siempre que se cumplan las reuniones y discusiones en curso”, agregó.