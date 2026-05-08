Donald Trump anunció un alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia El presidente estadounidense informó que este será el principio del fin de una guerra muy larga y sangrienta

Donald Trump, presidente de Estados Unidos anunció este viernes que Ucrania y Rusia acordaron una tregua de tres días a partir de este sábado y que habrá un intercambio de mil prisioneros por país.

En este sentido, el mandatario estadounidense publicó en Truth Social que el alto el fuego de sábado, domingo y lunes fuera “el principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada”.

Rusia, por parte, había anunciado previamente un alto el fuego unilateral de dos días para conmemorar el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial el 09 de mayo. Ucrania, por su parte, había declarado también que se había ofrecido a una tregua pero que Moscú la había ignorado.

“Esta solicitud la hice directamente yo, y agradezco enormemente su acpetación por parte de los presidentes de Rusia y ucrania. Epsero que sea el principio del fin”, redactó el mandatario que además agregó: “Continúan las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda guerra Mundial y cada día estamos más cerca de lograrlo”.

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