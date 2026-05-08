Estados Unidos desclasificó más de 150 archivos secretos sobre ovnis y vida extraterrestre El Gobierno estadounidense sorprendió cuando publicó este viernes una gran cantidad de fotos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados.

El Gobierno de Estados Unidos sorprendió al mundo este viernes al anunciar la desclasificación de 162 archivos secretos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), conocidos popularmente como ovnis.

La medida, impulsada por el presidente Donald Trump, busca dar transparencia a décadas de especulaciones y teorías sobre encuentros con objetos voladores no identificados y posibles formas de vida más allá de la Tierra.

Según el comunicado oficial, los documentos ya pueden consultarse en la página oficial war.gov/ufo, donde la administración estadounidense prometió que irá sumando nuevos archivos de manera continua. El catálogo incluye fotos, documentos y videos que hasta ahora permanecían bajo estricta clasificación.

Qué agencias participaron y qué se puede encontrar en los archivos

La desclasificación involucra a la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Guerra —creada en 2022—, la NASA, el FBI y otras agencias de inteligencia.

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El secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo: “Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”.

Por su parte, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, celebró la iniciativa y defendió el trabajo de la agencia en “la exploración y la búsqueda del conocimiento” para desvelar los secretos del universo.

La afirmación de un astronauta del Apolo 17

Entre el conjunto de archivos desclasificados se encuentra una transcripción de una conversación entre astronautas del Apolo 17 que detallaba unos misteriosos fragmentos brillantes que flotaban cerca de su nave espacial durante su misión en 1972.

“Ahora tenemos algunas partículas o fragmentos muy brillantes, o algo parecido, que pasan flotando mientras maniobramos”, dijo un operador al control de la misión.

Otro respondió: “Hay un montón de luces grandes en mi ventana de abajo, son muy brillantes. Desde la ventana de Ron parece el 4 de julio”.

Un documento resume las declaraciones de siete agentes federales asignados a diferentes equipos que informaron de forma independiente haber presenciado múltiples fenómenos aéreos no identificados en el oeste de Estados Unidos durante dos días en 2023.

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Según el informe, varios testigos describieron haber visto “orbes que lanzaban otros orbes” a lo lejos, junto con una gran esfera brillante que flotaba en el aire y un objeto semitransparente comparado con una “cometa translúcida”.

Muchos de los documentos incluyen testimonios de personal militar, entre ellos un informe fechado el 1 de enero de 2026.

El archivo detallaba que un operador militar estadounidense supuestamente avistó un UAP volando justo por encima de la superficie del mar en Grecia antes de realizar varios giros bruscos de 90 grados a una velocidad estimada de 130 km/h.

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Fuente TN